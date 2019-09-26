Hugo Carvajal deposita su confianza en la justicia Española - Runrun

EL EXMILITAR HUGO CARVAJAL manifestó su completa confianza en la justicia española, a propósito de la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos que fue negada por el país europeo.
En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Carvajal expresó: “Nuevamente pongo en manifiesto mi entera confianza en la justicia española, verdaderamente imparcial, independiente y soberana”.
“Soy un hombre de derecho que cree en la justicia independiente. Un hombre del estamento militar con más de treinta años de carrera al servicio del estado venezolano. Tengo la certeza de que este proceso judicial servirá para limpiar mi honor después de tantos años de calumnias”, añadió.
Sus palabras llegan luego de que la Fiscalía de España presentara este miércoles 25 de septiembre un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de no extraditar al exmilitar a EEUU.
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“Vine a España con el firme propósito de colaborar en el restablecimiento de la democracia en mi país. Esto no ha cambiado, ni cambiará bajo ninguna circunstancia. Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para deponer a la tiranía criminal de Nicolás Maduro”, sumó Carvajal en el texto.
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