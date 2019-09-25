Contralor general ordena a la Sudeban bloquear transacciones a Juan Guaidó - Runrun

EL CONTRALOR GENERAL ELVIS AMOROSO, ordenó este miércoles 25 de septiembre a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) bloquear todas las transacciones del presidente encargado Juan Guaidó.
Durante una rueda de prensa, Amoroso expresó: “Se instruye a la superintendencia de banca Sudeban para que prohíba toda transacción que tenga que ver con el usurpador Juan Guaidó tanto en Venezuela como en el extranjero”.
De acuerdo con las declaraciones de Amoroso, las entidades comerciales “deben abstenerse de hacer negociaciones con Guaidó”.
Por otra parte, el funcionario oficialista acusó a Javier Troconis, designado por Guaidó como comisionado presidencial para la Gestión de Activos de Venezuela, de estar involucrado en corrupción.
“Javier Troconis, quien mantiene relación con el usurpador de Juan Guaidó, es miembro de una empresa T&C Servives C.A., en la cual existe una trama de corrupción”, dijo Amoroso.
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También hizo un llamado a la Fiscalía, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Ministerio de Interior y Justicia “para tomar las medidas que impidan gravar y enajenar los bienes de Troconis, así como cualquier venta que realice”.
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