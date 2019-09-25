Elvis Amoroso ordenó investigar a Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín - Runrun

EL CONTRALOR GENERAL DE la República, Elvis Amoroso, ordenó iniciar una investigación contra los exalcaldes Ramón Muchacho (Chacao) y Jhonnathan Marín (Guanta).
Durante una rueda de prensa, Amoroso señaló que durante las gestiones de Muchacho y Marín se evidenciaron supuestas “irregularidades” en las alcaldías de Chacao (Miranda) y Guanta (Anzoátegui).
“Se evidenciaron ilícitas irregularidades que dañan el patrimonio público durante la gestión” de los mencionados exalcaldes, dijo Amoroso.
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En tal sentido, informó el inicio “del proceso inicio del procedimiento administrativo para la determinación de la responsabilidad” de ambos exalcaldes por las acusaciones anteriores.
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