ONU decidirá la próxima semana posible investigación sobre las violaciones de DD HH en Venezuela - Runrun

NACIONES UNIDAS DECLARARÁ LA SEMANA próxima sobre un proyecto de resolución que exige que comience una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, informó el viernes el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este proyecto de resolución es presentado por una mayoría de países del Grupo de Lima (integrado por países latinoamericanos y Canadá), así como de otros países, como Australia, Islandia e Israel.
Sobre el proyecto los 47 Estados miembros de este Consejo deberán fijar posición el jueves o el viernes próximo.
El texto pide a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que siga vigilando la situación en Venezuela. También pide al Consejo que envíe «con urgencia una misión de investigación de los hechos» por un período inicial de un año.
El objetivo de esta misión, si es aceptada por una mayoría, será «investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura» y otros abusos contra los derechos humanos cometidos en Venezuela desde 2014.
La alta comisionada ha pedido al régimen, hasta ahora sin éxito, que desmantele la Fuerza de Acciones Especiales, organismo acusado por las Naciones Unidas de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, nunca solicitó una investigación sobre Venezuela, a diferencia de su predecesor, Zeid Ra’ad al Hussein.
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