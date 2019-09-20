Justicia europea desestima recurso de Maduro y avala sanciones de la UE en su contra - Runrun

EL TRIBUNAL GENERAL DE la Unión Europea (UE) desestimó este viernes 20 de septiembre un recurso del régimen de Nicolás Maduro contra las sanciones impuestas a Venezuela en el año 2017, que incluían un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la “represión interna”.
La sentencia pronunciada en la corte de Luxemburgo reza lo siguiente: “Procede declarar la inadmisibilidad del recurso en su totalidad”.
Por otra parte, el tribunal condena al al régimen de Maduro a pagar las costas del proceso judicial, después de presentar el recurso en febrero de 2018.
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En noviembre del año 2017, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acordaron imponer sanciones a Maduro, como un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la “represión interna”.
Hasta el momento, la UE ha incluido en su listado a 18 personas que considera que han incumplido los principios democráticos y el Estado de Derecho y que son responsables de “graves violaciones de los derechos humanos”.
Con información de EFE
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