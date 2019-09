Pompeo sobre Alex Saab: "EEUU sigue aumentando la presión sobre los facilitadores corruptos del régimen de Maduro" - Runrun

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, Mike Pompeo, se refirió a las nuevas sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU contra 3 personas y 16 entidades comerciales por sus conexiones con Alex Saab y su socio, Álvaro Pulido.

“Estados Unidos está dando otro paso para ayudar a devolver la democracia a Venezuela aumentando la presión sobre los facilitadores corruptos del antiguo régimen de Maduro”, tuiteó Pompeo.

Asimismo, destacó: “Maduro y sus asociados continúan utilizando un programa de bienestar social como arma política, como lo demuestran los intentos actuales del antiguo régimen para obligar a los beneficiarios a firmar una petición antidemocrática y de libertad de expresión”.

Por otro lado, el gobierno de Donald Trump aseguró que continuará trabajando con sus “socios democráticos en la región y en todo el mundo para apoyar al presidente interino Guaidó, a la Asamblea Nacional”.

The U.S. is taking another step to help return democracy to #Venezuela by increasing pressure on corrupt enablers of the former Maduro regime. Those who choose corruption at the expense of the Venezuelan people will be held accountable. https://t.co/ZJ4BGSWRoG

