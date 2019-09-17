Pompeo sobre Alex Saab: "EEUU sigue aumentando la presión sobre los facilitadores corruptos del régimen de Maduro" - Runrun

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, Mike Pompeo, se refirió a las nuevas sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU contra 3 personas y 16 entidades comerciales por sus conexiones con Alex Saab y su socio, Álvaro Pulido.
“Estados Unidos está dando otro paso para ayudar a devolver la democracia a Venezuela aumentando la presión sobre los facilitadores corruptos del antiguo régimen de Maduro”, tuiteó Pompeo.
Asimismo, destacó: “Maduro y sus asociados continúan utilizando un programa de bienestar social como arma política, como lo demuestran los intentos actuales del antiguo régimen para obligar a los beneficiarios a firmar una petición antidemocrática y de libertad de expresión”.
Por otro lado, el gobierno de Donald Trump aseguró que continuará trabajando con sus “socios democráticos en la región y en todo el mundo para apoyar al presidente interino Guaidó, a la Asamblea Nacional”.
Con información de La Patilla
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