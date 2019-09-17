Pompeo sobre Alex Saab: "EEUU sigue aumentando la presión sobre los facilitadores corruptos del régimen de Maduro" - Runrun

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Pompeo sobre Alex Saab: “EEUU sigue aumentando la presión sobre los facilitadores corruptos del régimen de Maduro”

Redacción Runrun.es17 septiembre, 20192min33

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EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, Mike Pompeo, se refirió a las nuevas sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU contra 3 personas y 16 entidades comerciales por sus conexiones con Alex Saab y su socio, Álvaro Pulido.

“Estados Unidos está dando otro paso para ayudar a devolver la democracia a Venezuela aumentando la presión sobre los facilitadores corruptos del antiguo régimen de Maduro”, tuiteó Pompeo.

Asimismo, destacó: “Maduro y sus asociados continúan utilizando un programa de bienestar social como arma política, como lo demuestran los intentos actuales del antiguo régimen para obligar a los beneficiarios a firmar una petición antidemocrática y de libertad de expresión”. 

Por otro lado, el gobierno de Donald Trump aseguró que continuará trabajando con sus “socios democráticos en la región y en todo el mundo para apoyar al presidente interino Guaidó, a la Asamblea Nacional”.

Con información de La Patilla

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