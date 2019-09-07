Podcast | Tres en uno: Aumentan los sicariatos en el Zulia, regreso de las Farc y el polémico 1x1 que el TSJ ordena a las universidades - Runrun

EN LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE tres grandes reportajes destacaron en los portales Runrun.es, TalCual y El Pitazo. Uno de ellos fue el realizado por el periodista de El Pitazo, Edwin Urdaneta titulado: “Sicarios asesinan a políticos y empresarios en el Sur del Lago“. En este reportaje Urdaneta nos explica que la zona ha vuelto a ser consideraao zona roja, debido a que las amenazas por extorsión y el sicariato se han convertido en las modalidades con las que mafias arremeten en contra de los ciudadanos. Sólo en el mes de junio de este año, de 19 muertes violentas registradas, 11 fueron perpetradas por presuntos sicarios en la zona sur del Lago en Zulia, de acuerdo con cifras manejadas por los organismos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía.
En Runrun.es destaca un trabajo realizado por Saraí Coscojuela y Francisco Zambrano titulado: “¿Qué significa para Venezuela el regreso de las FARC?“. En esta nota, los periodistas explican que el anuncio realizado por el número dos de las Farc, Jesús Santrich de retomar la lucha armada podrían aumentar las sanciones contra el país de comprobarse que el régimen de Maduro apoya a estos grupos.
Por TalCual la periodista Gabriela Rojas realizó un trabajo titulado: “¿En qué consiste el polémico 1×1 que el TSJ ordena para las elecciones universitarias?”. En este reportaje, Rojas explica la ordenanza de la Sala Constitucional de realizar elecciones en las principales universidades públicas del país con un reglamento nuevo y sin priorizar el voto de ningún tipo de personal ni escalafón dentro de la comunidad universitaria.
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