Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 06.09.2019: ALTO: "El sol nace por el..." - Runrun

ALTO

“EL SOL NACE POR EL…” :

La repetida consigna obligada a los militares de que “el sol nace por el Esequibo” es tan solo una cantaleta sin base alguna que para “emocionar” a los uniformados se inventaron Chávez y Maduro mientras abandonaban “a la chita callando” (con disimulo, sigilo o en secreto) la reclamación por el territorio Esequibo en manos de Guyana. Tengo años escribiendo en las dos décadas de esta columna como se fue abandonando ese justo reclamo por un acuerdo entre Hugo Chávez y Fidel Castro (en plena luna de miel de la captación por parte del caudillo cubano de su pupilo venezolano) como agradecimiento de la isla a la Guyana del primer ministro Forbes Burham que le dio el apoyo a los cubanos en la guerra de Angola al recibirlos en su territorio para reaprovisionamiento de los aviones y para el descanso de las tropas desde 1975 hasta su retirada en 1991. Fue en la Cumbre de Caricom en La Habana en 2007 cuando Fidel apadrinó el acuerdo verbal entre el presidente de Guyana Barrat Jagdeo y el caudillo Chávez. Útil recordarlo hoy que Maduro lanza otra falaz acusación a Juan Guaidó de estar comprometiendo el Esequibo a las transnacionales imperialistas. Tan falso como que ya esas empresas están sacando petróleo en la zona en raclamación ante el silencio sepulcral y la inacción de los “próceres rojos-rojitos”.

PUBLICADO EL 14/4/2015:

Entre las múltiples notas presentadas por mi en estas columnas referentes a la abandonada reclamación a Guyana publiqué ésta titulada “GOOD BYE ESEQUIBO”:

“El Informe semanal de Edgar Otálvora que publicamos en www.runrun.es confirma una noticia que debe ser acompañada por el respaldo dado por los países de Caricom (si, los beneficiarios de PetroCaribe en comunicado del pasado 20/3/15) a Guyana en su reclamación territorial con Venezuela. Cito: “la creación de un condominio con Guyana, para administrar las riquezas petroleras en territorio marítimo venezolano fue develada por el gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos meses, el Gobierno de Guyana ha optado por acelerar la actividad petrolera en áreas marinas bajo disputa con Venezuela, mediante el inicio de faenas el pasado mes de marzo del barco-taladro Deepwater Champion al servicio de la petrolera Exxon-Mobil. El Gobierno del presidente guyanés Donald Ramotar, además, ha amenazado con abandonar el esquema bilateral de resolución del diferendo bilateral y recurrir a instancias judiciales internacionales, mientras dentro del régimen venezolano impera la tesis cubana de no afectar la territorialidad de Guyana”. Una vez más se confirma lo que aquí escribimos en 2007 en ocasión de la reunión de Caricom en La Habana donde asistieron el presidente de Guyana Bharrat Jagdeo y Hugo Chávez y bajo la recomendación de Fidel Castro el “caudillo eterno” aceptó dejar de lado la reclamación a Guyana para conseguir el apoyo de Caricom a la fallida candidatura de Venezuela a una silla del Consejo de Seguridad de la ONU. Otálvora reitera que desde el gobierno de Chávez se privilegia la relación con el Caribe antes que la defensa territorial. “La cancillería venezolana no se ha dirigido al Gobierno de Guyana exigiéndole la paralización de las actividades petroleras y, curiosamente, ha preferido emitir comunicaciones dirigidas a la empresa Exxon-Mobil, beneficiaria de la concesión otorgada por el Gobierno de Guyana sobre territorio en disputa” como hizo la canciller Delcy Eloína Rodríguez en carta del 7/4/15 al jefe de la Exxon en Guyana considerando nulo cualquier acto en la zona. Finaliza el Informe así: “No deja de llamar la atención que la gravedad de lo planteado por la canciller de Maduro repose en una comunicación a un empleado de una empresa privada estadounidense y no a la lógica contraparte para estos asuntos, es decir, el gobierno guyanés”. Las pruebas del abandono chavista-madurista de nuestra justa reclamación esequiba abundan por doquier. Bajo la premisa de una “diplomacia de paz” con Maduro de canciller y Chávez en Miraflores se fue enfriando nuestro justo reclamo. Ni siquiera se atendió el tema de los buenos oficiantes. “A llorar para el valle” dice el refrán. La contundencia de la documentación que da cuenta de dicha dejación asombrará a civiles y militares. Principalmente a los responsables que solo entonaban la consigna y nunca se dieron por aludidos…

EL RÉGIMEN MENTIROSO:

Somos citados dentro de las reuniones informales de la Unión Europea casi como un país de comiquitas. Las burlas entre los funcionarios cada vez que asoma una noticia falsa o “fake news” desde Venezuela son grandes y extensas. Con solo citar dos muy recientes que me envía un colega desde Bruselas tenemos para dar los ejemplos: “El canciller de la República, Jorge Arreaza, convoca a los venezolanos a sumarse a la campaña de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas (IADL, por sus siglas en inglés) para solicitarle a la entidad financiera portuguesa, Novo Banco, que desbloquee y devuelva el dinero que le mantiene retenido a la nación por el bloqueo económico impuesto de parte del Gobierno de Estados Unidos. “Los recursos están destinados a la adquisición de medicinas, insumos hospitalarios, alimentos, materia prima, piezas y partes para la industria, así como al pago de compromisos internacionales de Venezuela con la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, indicó Arreaza. Por último la IADL explica que “en tres ocasiones durante este 2019, Novo Banco S.A. ha impedido al Gobierno de Nicolás Maduro pagar la cantidad de 4,7 millones de euros a la Fundación Italiana para el transplante de Médula Ósea. La cantidad que iba a pagar el gobierno madurista era para 26 pacientes venezolanos; entre ellos niños y adolescentes, que se encuentran afectados”. “Dos de esos pacientes han fallecido recientemente en espera de los pagos y un número aún mayor se encuentra a la espera de incorporarse a estos tratamientos”, según la IADL. Esta noticia duro un mes circulando a través de los medios contactados o contratados por el régimen de Maduro. Tras ese lapso de tiempo no volvió a resurgir en ningún medio. “Demostración de un enorme montaje mediático al que nos tienen acostumbrados” me informa el colega. El gobierno portugués quiso ayudar cuando oyó la noticia pero luego de conversar con la banca y algunos empresarios privados se dio cuenta que todo era una “fake news”. El gobierno venezolano, por su parte, insistió -en ese momento y todavía hoy lo hace- que “las sanciones estadounidenses, diseñadas con la intención de obligar a Maduro a dejar el poder, congelaron el dinero que podría haberse utilizado para enviar a los niños a Italia para sus trasplantes de médula ósea. En casos anteriores esas operaciones se financiaban con mediación de la petrolera estatal PDVSA, que es ahora blanco de esas sanciones”, según el canciller venezolano Jorge Arreaza. Tanto el gobierno italiano como el Vaticano (donde esta situado el hospital de niños) hicieron diligencias y se dieron cuenta del tinglado mediático montado. Mas “fake news” para victimizarse ante sus pares europeos. Lo único cierto fue el envío de unos niños enfermos gracias a la Cruz Roja Italiana. En fin, nadie les cree hoy día. Todos ya conocen 20 años de trampas y engaños y en la última década, al exacerbarse el uso de falsas noticias sembradas por Maduro y su entorno, mas alertas están en desmontarlas.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvamVzdXNzYW50cmljaC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4Nzk0Mi9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0wNi0wOS0yMDE5LW1lZGlvLWhlY2hvLWVuLXNvY2lhbGlzbW8vIiB0aXRsZT0iTG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDA2LjA5LjIwMTk6IE1FRElPOiBIZWNobyBlbiBzb2NpYWxpc21vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZmFyYzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODc5NDIvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDYtMDktMjAxOS1tZWRpby1oZWNoby1lbi1zb2NpYWxpc21vLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAwNi4wOS4yMDE5OiBNRURJTzogSGVjaG8gZW4gc29jaWFsaXNtbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L25pY29sYXMtbWFkdXJvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvcnVucnVuZXMvMzg3OTQzL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTA2LTA5LTIwMTktYmFqby1mYWxzb3MtbWVuc2FqZXMvIiB0aXRsZT0iTG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDA2LjA5LjIwMTk6IEJBSk86IEZhbHNvcyBtZW5zYWplcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFOPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4Nzk0My9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0wNi0wOS0yMDE5LWJham8tZmFsc29zLW1lbnNhamVzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAwNi4wOS4yMDE5OiBCQUpPOiBGYWxzb3MgbWVuc2FqZXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9CYXJiYWRvcy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4Nzc1MS9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0wMy0wOS0yMDE5LWFsdG8tcGFyYWRhLWRlLWJ1cnJvLyIgdGl0bGU9IkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAwMy4wOS4yMDE5OiBBTFRPOiDCv1BhcmFkYSBkZSBidXJybz8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYXJiYWRvczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODc3NTEvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDMtMDktMjAxOS1hbHRvLXBhcmFkYS1kZS1idXJyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMDMuMDkuMjAxOTogQUxUTzogwr9QYXJhZGEgZGUgYnVycm8/PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDUvZWRnYXJaYW1icmFuby5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4Nzc1Mi9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0wMy0wOS0yMDE5LW1lZGlvLW1hcy1jb3JydXBjaW9uLXVuaWZvcm1hZGEvIiB0aXRsZT0iTG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDAzLjA5LjIwMTk6IE1FRElPOiDCv03DoXMgY29ycnVwY2nDs24gdW5pZm9ybWFkYT8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5hcm1hbmRvLmluZm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvcnVucnVuZXMvMzg3NzUyL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTAzLTA5LTIwMTktbWVkaW8tbWFzLWNvcnJ1cGNpb24tdW5pZm9ybWFkYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMDMuMDkuMjAxOTogTUVESU86IMK/TcOhcyBjb3JydXBjacOzbiB1bmlmb3JtYWRhPzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L0ZBUkMucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODc3NTMvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDMtMDktMjAxOS1iYWpvLWxvcy1zb2Npb3MtZGUtcGF6LyIgdGl0bGU9IkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAwMy4wOS4yMDE5OiBCQUpPOiDCv0xvcyBzb2Npb3MgZGUgJiM4MjIwO3BheiYjODIyMTs/IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+4oCcTMOtZGVyZXMgZGUgUGF64oCdPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4Nzc1My9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0wMy0wOS0yMDE5LWJham8tbG9zLXNvY2lvcy1kZS1wYXovIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDAzLjA5LjIwMTk6IEJBSk86IMK/TG9zIHNvY2lvcyBkZSAmIzgyMjA7cGF6JiM4MjIxOz88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=

Enviar Comentarios