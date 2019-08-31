OVSP: Venezuela posee la peor conexión a internet de la región - Runrun

EL 47% DE LOS HOGARES VENEZOLANOS tienen acceso a internet, así lo dio a conocer el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP) durante su último estudio, el cual realizó en las principales ciudades de Venezuela (Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar).
La investigación establece que Maracaibo resultó ser el centro urbano con menor acceso al servicio con solo 26%, seguida por la ciudad de Valencia que reflejó el 39% de penetración.
Mientras que Caracas y San Cristóbal, fueron las ciudades que reflejaron mayores índices de ciudadanos con acceso a internet en sus hogares, con un 59% y 61% de acceso a la red, respectivamente.
La organización señaló que la conectividad de Venezuela está muy por debajo del resto de países de la región.
“Al comparar con los datos específicos de la región, Venezuela se encuentra con casi treinta puntos de diferencia por debajo del acceso regional, el cual se ubicó en 73%”, expresa la nota de prensa del OVSP.
De acuerdo con el informe “Global Digital” de “Hootsuite” y “We Are Social”, reveló que para enero de 2019 el 57% de la población tenía acceso a internet, es decir, más de la mitad del mundo se encuentra conectada.
La OVSP manifestó que, a pesar de que la investigación reflejó que más de 50% de la población tiene acceso a internet, no quiere decir que el servicio del mismo sea bueno, en este sentido, señalaron que la valoración hacia el funcionamiento del mismo se inclinó hacia valores negativos.
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