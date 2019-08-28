EE. UU. abre oficina de Asuntos Venezolanos en su Embajada en Colombia - Runrun

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO de EE. UU. anunció este miércoles 28 de agosto la creación de una Oficina de Asuntos Venezolanos (VAU, por su siglas en inglés) dentro de su Embajada en Colombia para “continuar trabajando por la restauración de la democracia y el orden constitucional” en Venezuela.
“La VAU continuará el trabajo por la restauración de la democracia y el orden constitucional en el país, y la seguridad y bienestar del pueblo de Venezuela”, indicó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.
La oficina estará dirigida por el encargado de negocios James Story, quien estuvo al frente de la legación estadounidense en Venezuela antes de su cierre en marzo.
Mike Pompeo afirmó que la VAU “interactúa con el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, la democráticamente elegida Asamblea Nacional, la sociedad civil y el pueblo de Venezuela”.
“Los Estados Unidos acogen con beneplácito el apoyo del Gobierno de Colombia, que es una nueva demostración de su firme compromiso con la democracia y la paz en la región”, indica el comunicado del Departamento de Estado.
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