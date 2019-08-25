Humano Derecho #132 con Mariandreina Montilla, miembro de A Moa Project - Runrun

¿De qué va A Moa? ¿Cuál es el perfil de los niños a los que este proyecto les puede ayudar? ¿Tienen pensado trabajar en otras comunidades? Estos y otros temas los estaremos conversando con Mariandreina Montilla, miembro de A Moa Project, una fundación sin fines de lucro que se encarga de impartir educación emocional a niños de edades comprendidas de 5 a 12 años de sectores vulnerables en específico la barriada caraqueña de Catia, Ruperto Lugo.
“En A Moa Project ayudamos a que estos niños y sus familiares logren manejar sus emociones de una manera asertiva y adecuada”.
En la primera pausa musical escucharás a Bad Bunny y J Balvin y su canción “Cuidado por ahí”, seguido del tema “Odio” y finalmente escucharás el tema “Ya le llego” de su nuevo disco OASIS; estas son las pausas musicales planeadas por @HecMenes y @MelanioBar para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano) como presentadores, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio webshow semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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