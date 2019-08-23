Cautela ante posible veto de MLB a liga venezolana de beisbol - Runrun

NERVIOSISMO Y EXTREMA CAUTELA generó la noticia sobre la posibilidad de que la oficina de Major League Baseball prohiba a sus peloteros afiliados participar en la venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.
Según un documento enviado a ESPN Digital, la MLB planea darle continuidad a la política del gobierno estadounidense de no establecer relaciones comerciales con la administración de Nicolás Maduro.
La prohibición no solo impediría a los peloteros de Grandes Ligas uniformarse en Venezuela, sino también a los jugadores de ligas menores, tanto criollos como importados.
De acuerdo a la misiva enviada a ESPN, la medida sería anunciada en las próximas horas por el comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera y también por su homólogo en la MLB, Rob Manfred.
Ante este posible panorama, directivos de la Lvbp y de los ocho equipos que la conforman prefirieron no emitir comentario alguno hasta que no exista un pronunciamiento oficial de parte de MLB.
“Al no haber nada oficial no quiero caer en especulaciones, ya que puede ser solo una recomendación o algo que involucre únicamente a importados. Una vez que tengamos noticias podremos analizar las variables”, dijo Carlos Miguel Oropeza, gerente general de Cardenales de Lara, campeones de la temporada 2018-2019 de la Lvbp.
“Es un tema en extremo delicado y como no hay una comunicación oficial, los equipos acordaron esperar para luego declarar”, dijo una fuente vinculada a los Leones del Caracas.
Por vez primera en 70 años, una campaña de la Lvbp no comenzará en octubre como es habitual sino noviembre y en vez de 62 partidos tendrá 42.
Este año, la Serie del Caribe prevista para jugarse en la ciudad de Barquisimeto fue cancelada a última hora y mudada a Panamá. La Confederación de Beisbol del Caribe y MLB alegaron que las condiciones no eran idóneas en el país para un evento de esa magnitud.
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