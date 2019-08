Emigrar solo es emigrar dos veces - Runrun

EL PASADO 12 DE JUNIO, José Guerrero, publicó en su cuenta de Twitter que, después de nueve meses de haber emigrado a Perú, logró mudarse a vivir en una habitación. Se sentía contento y también tenía mucho miedo. “Si tienen consejos para alguien que jamás ha vivido solo lo agradecería en banda, tengo miedo y no quiero regresarme con el rabo entre las piernas”, escribió.

Las reacciones a su publicación no se hicieron esperar. Su Tweet generó más de 172 comentarios, 176 retuits y más de 2 mil likes. Unos lo felicitaban, otros le dejaban mensajes de aliento, y por supuesto, le recomendaron consejos que iban desde limpieza, cocina, finanzas, y hasta bromas como:

1. Compra una cesta para la ropa sucia y ponla en la esquina. Puedes tirar la ropa desde lejos y o fallar. 2. No importa mucho donde compres vegetales $$. Para una persona debes comprar poco, así no se te daña. 3. Guarda tus productos de limpieza e higiene en tu cuarto.

No gastes nunca mas de lo que ganas!

Me alegra mucho! Algunos que me han servido:

-Separa la carne en bolsas individuales y así descongelas de a una.

-Siempre ten a mano un insecticida.

-No dejes restos de comida en el fregadero.

-Interdiario échale cloro a la poceta y lava todo el baño al menos 1 vez semanal.

