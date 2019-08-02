Juan Guaidó desde Guárico: La democracia no es un regalo, siempre va a estar en juego - Runrun

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Juan Guaidó desde Guárico: La democracia no es un regalo, siempre va a estar en juego

Sarai Coscojuela2 agosto, 20192min11

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EL PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela, Juan Guaidó aseguró que la lucha en el país es por recuperar la democracia y la normalidad.

En un recorrido por San Juan de Los Morros, en el estado Guárico, el también presidente de la Asamblea Nacional señaló que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro prefirieron invertir dinero en otro países y en importar comida antes que invertir en el campo, “ustedes lo saben, cuánto no destruyeron Guárico y los llanos venezolanos”.

Guaidó señaló que el trabajo continua y que “no podemos decir que hemos ganado mientras siga la usurpación, no podemos decir que hemos ganado porque somos mayoría o porque nos reconoce el mundo”.

Agregó que será “suficiente” cuando se cumplan las tres premisas del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Alertando también que la democracia no es gratis ni un regalo, “de hecho, la perdimos. La democracia siempre va a estar en juego”.

“Yo escuché muchas veces ´si no trabajo no como´, esa es una media verdad porque si no trabajo no me supero, no puedo ayudar a mi familia, pero ya hoy sabemos que sin democracia no comemos”, expresó ante los guariqueños.

El presidente encargado ratificó que el objetivo es que los venezolanos puedan vivir de su sueldo y no esperar a un subsidio o una caja de comida mensual. “¿Quién quiere estar esperando todo un mes una caja de cartón?”, se preguntó.

Foto: David Dittmar y Alfredo Lasry

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