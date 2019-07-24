Almagro exige permiso para que Comisión de la ONU constate salud de militares presos en la Dgcim - Runrun

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Almagro exige permiso para que Comisión de la ONU constate salud de militares presos en la Dgcim

Redacción Runrun.es24 julio, 20194min40

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió un permiso para que la Comisión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), pueda entrar a los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y constate estado de salud de militares presos.

A través de su cuenta de Twitter, Almagro explicó que es necesario comprobar el estado de salud y tener una fe de vida de los presos políticos Coronel Luis De La Sotta y los Teniente Coronel Ruperto Molina y Marín Chamarro, más el civil Carlos Marrón.

Molly De La Sotta, hermana del Coronel Luis De La Sotta, también ha exigido una fe de vida de los detenidos y agregó que son víctimas de tortura por protestar para exigir la entrada de la Comisión que se quedó en el país, luego de la visita de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, en el mes de junio.

Desaparición forzada

La semana pasada la diputada Delsa Solórzano denunció la desaparición forzada de estos ciudadanos y alertó que están en condición de desaparición forzada.

Solórzano indicó que la última información que han podido obtener es que están siendo sometidos a torturas en un cuarto de castigo, lo que puede producir “terribles resultados como lo que ocurrió con el Capitán Acosta Arévalo. Nosotros tememos por la vida de estos cuatro venezolanos”.

También señaló que los estarían obligando a respirar pintura tóxica y gasolina, “imagínense la mezcla de olores. No se ha acatado la instrucción de cesar la tortura y no se aplican los mecanismos previstos en la Ley contra la Tortura”. 

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