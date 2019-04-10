El Mañanero de hoy #11Abr: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela, realizó un recorrido por el oeste y este de Caracas como parte de la Operación Libertad anunciada para este miércoles con el propósito de exigir el cese de la usurpación.
FMI suspendió acceso de Maduro a $400 millones en efectivo retenido
Pence anunció que EE.UU entregará $60 millones para ayuda humanitaria de Venezuela
EEUU pide a la ONU que reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela
Samuel Moncada acusa a EEUU de fomentar una implosión social en Venezuela
Juan Guaidó recorrió el este y oeste de Caracas como parte de la Operación Libertad
Después del apagón del #9Abr: Gobierno afirma que servicio eléctrico está en “mejores condiciones”
Asamblea Nacional: Inflación de marzo se ubicó en 18,1%
HRW solicitó a la ONU que declare emergencia humanitaria en Venezuela
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“Venezuela está en campaña en las Naciones Unidas para proteger sus derechos como miembro pleno y seguro que contamos con una gran cantidad de amigos que no (…) creen que los Estados Unidos son los dueños de esta organización”, Samuel Moncada, diplomático del gobierno de Maduro #10Abr.
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es @BarrilVenezuela $61.32 base a WTI de $64.35
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