Samuel Moncada acusa a EEUU de fomentar una implosión social en Venezuela - Runrun

VENEZUELA DENUNCIÓ ESTE 10 DE ABRIL ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que las declaraciones del vicepresidente de EEUU, Mike Pence, buscan “la implosión social que permita la intervención militar en Venezuela, se trata de un experimento inhumano, todo con el objeto de justificar el pillaje y el saqueo” aseguró.
(Lea también: Pence instó a la ONU a que estén a la altura de su propósito y defiendan la democracia de Venezuela)
Esta intervención fue presidida por el diplomático, Samuel Moncada, quien aseguró que Pence “miente” al decir que en medio de la sesión, se haya expulsado a Venezuela.
Asimismo denunció que la administración de Trump gobiernos “sacrifican la Carta de la OEA” y aprobaron la inclusión de un representante de la Asamblea Nacional en desacato.
Manifestó que el gobierno estadounidense mantiene contra Venezuela una “constante violación a los derechos internacionales”.
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