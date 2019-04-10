HRW solicitó a la ONU que declare emergencia humanitaria en Venezuela - Runrun

HUMAN RIGHTS WATCH PIDIÓ ESTE MIÉRCOLES a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que declare la situación en Venezuela como una “emergencia humanitaria” y organice una respuesta internacional a gran escala.
La ONG con sede en Nueva York hizo el llamado con relación a la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis en el país. “Aunque la situación humanitaria en Venezuela es gravísima, podría empeorar mucho más”, señaló en un comunicado el director para la ONU de HRW, Louis Charbonneau.
“El secretario general y su equipo pueden evitar que eso ocurra movilizando el sistema de la ONU y presionando a las autoridades venezolanas para poder ayudar a salvar vidas de ciudadanos venezolanos. Los miembros del Consejo de Seguridad deberían instar a Guterres públicamente a que lo haga”, añadió.
El último informe de HRW sobre Venezuela reporta que la escasez de alimentos está teniendo un grave impacto para los venezolanos, con un aumento de los niños que sufren desnutrición.
HRW culpa, además, a Nicolás Maduro de haber ocultado la crisis interrumpiendo la publicación de datos oficiales sobre salud, y argumenta que las autoridades han demostrado no tener capacidad para poner fin a la crisis.
“El secretario general de la ONU, António Guterres, debería alzar la voz sobre la situación en Venezuela y demostrar liderazgo, y asegurar que los cuantiosos recursos con los que cuenta la ONU puedan movilizarse en beneficio del pueblo venezolano, a través de asistencia que sea neutral, independiente e imparcial”, señaló una de las autoras del informe, Kathleen Page, médica y profesora de la universidad estadounidense Johns Hopkins.
Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero pasado, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente después de ganar las elecciones de mayo de 2018, no reconocidas por la comunidad internacional.
El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocó varios artículos de la Constitución para sustentar que, como jefe del Parlamento, podía juramentarse presidente interino del país al considerar “ilegítima” la toma de posesión de Maduro.
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