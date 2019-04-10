Pence anunció que EE.UU entregará $60 millones para ayuda humanitaria de Venezuela - Runrun

MIKE PENCE, VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, anunció este miércoles en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que el gobierno de Estados Unidos entregará otros 60 millones de dólares para la ayuda humanitaria de Venezuela.
“La lucha en Venezuela es entre la dictadura y la democracia. Maduro es un dictador que no tiene poder legítimo y tiene que marcharse”, dijo Pence.
El estadounidense aseguró que los niños venezolanos mueren en los hospitales del país, debido a la falta de insumos y medicinas. “El régimen de Maduro, en medio de todo este sufrimiento, recurre a la violencia. Este año ha arrestado a 1.000 manifestantes y ha asesinado a 40 personas”, precisó.
Pence resaltó que los venezolanos saldrán a las calles este miércoles, a protestar en contra de Maduro y sus allegados, y afirmó que los funcionarios de seguridad de Cuba entrenan a los policías venezolanos.
Indicó que es momento de que la ONU reconozca a Juan Guaidó como presidente interino y que su representante se siente junto a los demás diplomáticos.
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