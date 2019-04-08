Elliott Abrams viaja a España y Portugal para discutir transición política en Venezuela - Runrun

EL ENVIADO ESPECIAL DE EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, viajará esta semana a España y Portugal para tratar con las autoridades “el deterioro de la situación” en Venezuela y la necesidad de una “transición” política hacia “elecciones libres y justas”, informó este lunes el Departamento de Estado.
Abrams estará en Lisboa y Madrid entre el martes y el jueves, dijo la fuente, que no especificó el contenido de su agenda.
“Estados Unidos, Portugal y España apoyan una transición guiada por los venezolanos hacia unas elecciones justas y libres”, señaló el breve comunicado del Departamento de Estado.
“Estados Unidos está comprometido a respaldar la restauración de la democracia en Venezuela, como se señala en su Constitución y a través de las acciones del presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional”, agregó.
Guaidó ha ganado el reconocimiento de 54 países, entre ellos la mayoría de los Latinoamérica y de Europa.
No obstante, otras grandes potencias, como China y Rusia, han mantenido su respaldo a Nicolás Maduro, a quien consideran el presidente legítimo del país caribeño.
A mediados de marzo, Abrams confirmó que mantuvo “conversaciones” con las autoridades españolas sobre la posibilidad de que España acogiera a funcionarios venezolanos que decidieran desertar y abandonar a Maduro.
“Hemos tenido algunas conversaciones con España, pero yo no diría que nosotros hemos hecho una petición, y ellos han dado una respuesta. Definitivamente hemos tenido conversaciones, las hemos tenido con ellos (España) y con un par de otros lugares”, señaló entonces el funcionario estadounidense.
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