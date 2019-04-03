MonitorDeVíctimas | De una cuchillada asesinaron a un indigente - Runrun

Familiares desconocen el móvil del crimen del hombre que había quedado en la calle como consecuencia del consumo de drogas
Sandra Guerrero @SandraGuerrero1
Romer Jesús Gutiérrez Martínez, quien tenía varios años en situación de calle, fue asesinado de una cuchillada en el pecho a las 11:00 pm del viernes 29 de marzo en la esquina de Angelitos de la avenida San Martin, municipio Libertador.
Una comisión de funcionarios de la PNB lo trasladó en grave estado de salud al hospital Pérez Carreño donde falleció.
El hombre, de 39 años de edad, era oriundo de Carúpano, estado Sucre. A los 18 años de edad, se vino a Caracas para prestar Servicio Militar ý una vez cumplida esa misión se quedó en la capital donde, pasado un tiempo, comenzó a consumir sustancias estupefacientes al punto de quedar deambulando por las calles.
Una joven conocida de la víctima fue quien notificó a la madre de Gutiérrez Martínez lo ocurrido y un familiar que reside en el 23 de Enero acudió al hospital para hacer el reconocimiento.
Hasta ahora se desconoce móvil del homicidio.
En varias oportunidades la familia trató de rescatarlo para que dejara el consumo de drogas, pero él se venía a Caracas a seguir viviendo en la calle. Gutiérrez Martínez era el menor de siete hermanos y tenía dos hijos menores de edad.
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