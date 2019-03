Juan Guaidó: "El régimen usurpador tiene una guerra eléctrica imaginaria y la perdió" - Runrun

UN MENSAJE CLARO Y DIRECTO envió el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó a la Fuerza Armada Nacional (FAN), esta vez para notificarles que, además de que el régimen no los protege, ahora no confía en ellos y la prueba de ello es la presencia de militares rusos en el país.

Este señalamiento lo hizo a propósito de la llegada, el pasado domingo 24 de marzo, de un avión ruso con efectivos militares de dicho país.

“Parece que no confían (el régimen) en sus militares porque ahora los importan. No confían en la Fuerza Armada Nacional, es evidente que no porque la Fuerza Armada está a favor del proceso de cambio en Venezuela. ¿Van a seguir escondiendo al usurpador?, ¿Van a seguir escondiendo a quien no confía en ustedes?”.

El también Presidente de la Asamblea Nacional (AN) indicó que ha recibido el mensaje de la FAN sobre su apoyo al proceso de cambio para lograr una Venezuela libre, y el cual pasa por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Destacó que el 80% de la Fuerza Armada Nacional está a favor de la Constitución.

De nuevo a oscuras

Durante el debate sobre el “Colapso continuado del servicio eléctrico que mantienen en estado de alarma al país”, realizado en la sesión de la AN de este martes, Guaidó dijo que este 26 de marzo “de nuevo Venezuela amaneció a oscuras” producto de otro apagón que afectó a gran parte de la nación desde la noche del lunes 25 de marzo.

Según Guaidó la crisis eléctrica es producto de una “tragedia continuada” que ha cobrado vidas inocentes.

“El régimen usurpador tiene una guerra eléctrica imaginaria y la perdió. No habrá soluciones mientras se usurpen las funciones. No les importa que no haya luz porque en sus prioridades no está el pueblo venezolano. El cese de la oscuridad vendrá con el cese de la usurpación”.

Asimismo indicó que desde la AN sí saben cómo solucionar la crisis eléctrica y por eso durante el primer mega apagón ocurrido el pasado 7 de marzo, el Parlamento decretó el estado de alarma con la finalidad de buscar soluciones.

Por otro lado refirió que “todos los días el régimen pierde respaldo del mundo y del pueblo venezolano”.

Finalmente anunció que este miércoles 27 de marzo informará detalles sobre las próximas acciones enmarcadas en la Operación Libertad.

