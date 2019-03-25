Juan Guaidó: Apagón se debió a falla en la línea San Jerónimo, La Horqueta y La Arenosa - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO, JUAN GUAIDÓ, se refirió vía Twitter al apagón que afectó a varios estados del país este 25 de marzo.
“La información que tenemos sobre el apagón habla de sobrecarga en el sistema de subestaciones, por una falla eléctrica en la línea San Jerónimo – La Horqueta – La Arenosa”, tuiteó.
En otro mensaje, repudió que el gobierno quiera “una vez más justificar su ineficacia montando ollas, inventando cuentos con un psiquiatra que esconde al dictador detrás de sus mentiras”.
“Aunque pretendan ocultar lo que el pueblo vive a diario con falsas acusaciones, todos sabemos qué hay detrás del apagón de hoy”, añadió.
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