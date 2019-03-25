Trasladan al palacio de Justicia a Roberto Marrero - Runrun

ESTE LUNES en horas de la mañana, trasladaron al Palacio de Justicia al director del despacho del presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, Roberto Marrero para realizar su audiencia de presentación.
El abogado de Joel García, defensor de Roberto Marrero advirtió sobre la complicidad del Ministerio Público, los Tribunales y el régimen de Nicolás Maduro para llevar a cabo un “linchamiento político contra su defendido, el líder de Voluntad Popular y preso de conciencia, Leopoldo López, y el presidente encargado”, a quienes pretenden vincular con presuntos actos terroristas.
“Lo que vemos en este proceso judicial es el uso, una vez más, de los Tribunales del Estado para llevar a cabo un linchamiento político”.
Alertó que, tras una serie de fotografías difundidas por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), se le podrían imputar nuevos delitos a Roberto Marrero. Además, aseguró que las imágenes hechas públicas por Jorge Rodríguez no se encuentran en el expediente de su defendido y reiteró que el Ministero Público no puede develar información a nadie.
Según el Gobierno “Marrero estaría involucrado en el contrato de personas provenientes de Guatemala y Colombia para cumplir con el plan de reclutamiento y entrenamiento de sicarios”.
Por otra parte, Reinaldo Marrero, hermano de Roberto, llamó a la comunidad internacional y a los venezolanos a mantenerse firmes exigiendo la libertad plena de Marrero. “Como familia esperamos que este lunes se haga la audiencia de mi hermano, sabemos que serán días largos. Desde este lugar, hacemos un llamado a toda la comunidad internacional y al país para que nos acompañe a exigir con fuerza la libertad de Roberto, que no tiene nada que ver con esos delitos infames que le pretenden imputar”.
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