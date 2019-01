EE.UU. celebró designación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional - Runrun

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE.UU. emitió este sábado, 5 de enero, un comunicado en el que respalda la designación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, con el diputado Juan Guaidó en la presidencia del órgano legislativo.

El comunicado indica que James Story, encargado de Negocios de la legación diplomática estadounidense en Caracas, estuvo presente el acto formal de instalación de la nueva directiva del Parlamento venezolano.

Además, ratifica que “la Asamblea Nacional es la única institución legítima y la última en ser elegida democráticamente que verdaderamente representa la voluntad del pueblo venezolano”.

Today the United States stands with the democratically elected National Assembly, the Venezuelan people, and all champions of democracy who show tremendous courage in defending #Venezuela from #Maduro’s corrupt and repressive rule. #5E pic.twitter.com/HiD8SITzpz

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 6 de enero de 2019