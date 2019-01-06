EE.UU. celebró designación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional - Runrun

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE.UU. emitió este sábado, 5 de enero, un comunicado en el que respalda la designación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, con el diputado Juan Guaidó en la presidencia del órgano legislativo.
El comunicado indica que James Story, encargado de Negocios de la legación diplomática estadounidense en Caracas, estuvo presente el acto formal de instalación de la nueva directiva del Parlamento venezolano.
Además, ratifica que “la Asamblea Nacional es la única institución legítima y la última en ser elegida democráticamente que verdaderamente representa la voluntad del pueblo venezolano”.
Agrega que ese proceso de “transición democrática es una confirmación poderosa de la unidad y el compromiso de la Asamblea Nacional con el pueblo venezolano por encima de todas las preocupaciones personales y políticas”.
El texto, firmado por Robert Palladino, portavoz adjunto del Departamento de Estado, sostiene que “Estados Unidos apoya a la Asamblea Nacional y a todos los actores democráticos en Venezuela en su compromiso de defender la democracia, los derechos humanos y la Constitución de 1999. Nos unimos a su llamado a una solución democrática que devuelva a Venezuela a la democracia, la estabilidad y la prosperidad”.
También agradecen a las naciones que han dado un paso adelante para apoyar la transición pacífica que plante a la AN y sancionar “a Nicolás Maduro y su régimen brutal a través de iniciativas económicas y diplomáticas. Cada nación debe tomar medidas enérgicas para ayudar al pueblo venezolano a reclamar su democracia”.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9Bc2FtYmxlYS1OLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODYxMy9odWJvLXBhei1lbi1sYS1hc2FtYmxlYS1uYWNpb25hbC8iIHRpdGxlPSJIdWJvIHBheiBlbiBsYSBBc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg2MTMvaHViby1wYXotZW4tbGEtYXNhbWJsZWEtbmFjaW9uYWwvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SHVibyBwYXogZW4gbGEgQXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAxL0FzYW1ibGVhLU5hY2lvbmFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODU4OC9qdWFuLWd1YWlkby1lbC1wYXBlbC1kZS1sYS1hc2FtYmxlYS1uYWNpb25hbC1lcy1lamVyY2VyLWVsLW1hbmRhdG8tcGFyYS1sb2dyYXItZWwtcmVzdGFibGVjaW1pZW50by1kZWwtb3JkZW4tY29uc3RpdHVjaW9uYWwvIiB0aXRsZT0iSnVhbiBHdWFpZMOzOiBFbCBwYXBlbCBkZSBsYSBBc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbCBlcyBlamVyY2VyIGVsIG1hbmRhdG8gcGFyYSBsb2dyYXIgZWwgcmVzdGFibGVjaW1pZW50byBkZWwgb3JkZW4gY29uc3RpdHVjaW9uYWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY4NTg4L2p1YW4tZ3VhaWRvLWVsLXBhcGVsLWRlLWxhLWFzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLWVzLWVqZXJjZXItZWwtbWFuZGF0by1wYXJhLWxvZ3Jhci1lbC1yZXN0YWJsZWNpbWllbnRvLWRlbC1vcmRlbi1jb25zdGl0dWNpb25hbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5KdWFuIEd1YWlkw7M6IEVsIHBhcGVsIGRlIGxhIEFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsIGVzIGVqZXJjZXIgZWwgbWFuZGF0byBwYXJhIGxvZ3JhciBlbCByZXN0YWJsZWNpbWllbnRvIGRlbCBvcmRlbiBjb25zdGl0dWNpb25hbDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDEvQXJyZWF6YUpvcmdlLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODU3NS9qb3JnZS1hcnJlYXphLXJlc3BvbmRlcmVtb3MtY29uLXJlY2lwcm9jaWRhZC1hbC1ncnVwby1kZS1saW1hLyIgdGl0bGU9IkpvcmdlIEFycmVhemE6IFJlc3BvbmRlcmVtb3MgY29uIHJlY2lwcm9jaWRhZCBhbCBHcnVwbyBkZSBMaW1hIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+R3J1cG8gZGUgTGltYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY4NTc1L2pvcmdlLWFycmVhemEtcmVzcG9uZGVyZW1vcy1jb24tcmVjaXByb2NpZGFkLWFsLWdydXBvLWRlLWxpbWEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Sm9yZ2UgQXJyZWF6YTogUmVzcG9uZGVyZW1vcyBjb24gcmVjaXByb2NpZGFkIGFsIEdydXBvIGRlIExpbWE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL0NsYXNlcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg1NzMvYWN0aXZpZGFkZXMtZXNjb2xhcmVzLXJlaW5pY2lhcmFuLWVsLWx1bmVzLTctZGUtZW5lcm8vIiB0aXRsZT0iQWN0aXZpZGFkZXMgZXNjb2xhcmVzIHJlaW5pY2lhcsOhbiBlbCBsdW5lcyA3IGRlIGVuZXJvIGVuIHRvZG8gZWwgcGHDrXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij4yMDE5PC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg1NzMvYWN0aXZpZGFkZXMtZXNjb2xhcmVzLXJlaW5pY2lhcmFuLWVsLWx1bmVzLTctZGUtZW5lcm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QWN0aXZpZGFkZXMgZXNjb2xhcmVzIHJlaW5pY2lhcsOhbiBlbCBsdW5lcyA3IGRlIGVuZXJvIGVuIHRvZG8gZWwgcGHDrXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAxL0NhbmNpbGxlcmnMgWFfVnpsYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg1NjQvc2luZGljYXRvLWRlbC1taW5pc3RlcmlvLWRlLWV4dGVyaW9yLWEtYXJyZWF6YS1oaXpvLXN1LXRyYWJham8tY29tby1jYW5jaWxsZXItZGUtbGEtcmV2b2x1Y2lvbi1tYXMtbm8tZGUtbnVlc3RyYS1wYXRyaWEvIiB0aXRsZT0iU2luZGljYXRvIGRlbCBNaW5pc3RlcmlvIGRlIEV4dGVyaW9yIGEgQXJyZWF6YTogaGl6byBzdSB0cmFiYWpvIGNvbW8gQ2FuY2lsbGVyIGRlIGxhIFJldm9sdWNpw7NuIG1hcyBubyBkZSBudWVzdHJhIFBhdHJpYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNhbmNpbGxlcsOtYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY4NTY0L3NpbmRpY2F0by1kZWwtbWluaXN0ZXJpby1kZS1leHRlcmlvci1hLWFycmVhemEtaGl6by1zdS10cmFiYWpvLWNvbW8tY2FuY2lsbGVyLWRlLWxhLXJldm9sdWNpb24tbWFzLW5vLWRlLW51ZXN0cmEtcGF0cmlhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlNpbmRpY2F0byBkZWwgTWluaXN0ZXJpbyBkZSBFeHRlcmlvciBhIEFycmVhemE6IGhpem8gc3UgdHJhYmFqbyBjb21vIENhbmNpbGxlciBkZSBsYSBSZXZvbHVjacOzbiBtYXMgbm8gZGUgbnVlc3RyYSBQYXRyaWE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
1
Enviar Comentarios