Curazao pide a Maduro que permita entrada de ayuda humanitaria - Runrun

EL PRIMER MINISTRO DE CURAZAO, Eugene Rhuggenaath, pidió este jueves al presidente Nicolás Maduro, que abra las fronteras para la entrada de ayuda humanitaria que está disponible en ese territorio caribeño para ser transportada al país suramericano.
“El pueblo venezolano, la familias que viven aquí y en otros lugares están compartiendo con nosotros sus experiencias de cómo están las cosas en nuestro país vecino, que es realmente devastador”, señaló el primer ministro.
El primer ministro de Curazao y el cónsul general de Estados Unidos en este territorio se reunieron el miércoles para participar en el acto de presentación de la ayuda humanitaria para Venezuela.
Rhuggenaath destacó que la iniciativa no tiene nada que ver con la política, sino que se trata de ayudar a personas en momentos de necesidad, en este caso los venezolanos.
“Estamos hablando con ellos -el Gobierno de Venezuela-. Hay señales de disposición por parte del Ejecutivo de Maduro para abrir las fronteras, pero aún no hemos recibido ninguna confirmación oficial”, concluyó el primer ministro de Curazao.
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