Matan a maestra en medio de un operativo de la PNB

Keila Elena Villalobos deja dos niños huérfanos, uno de 7 años y otra de 10 / Cortesía

Monitor de Víctimas Hace 4 horas

Keila Elena Villalobos Fernández, una maestra de 34 años, murió al recibir un disparo en la cabeza mientras funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana mantenían un operativo en el municipio Jesús Enrique Lossada, al occidente del estado Zulia.

Familiares de la víctima explicaron que Keila transitaba junto a otras mujeres por la calle de su casa cuando los policías comenzaron a dispararles la noche del viernes 18 de octubre de 2024, en el sector San José del referido municipio.

“No disparen que somos mujeres; por favor, no disparen que somos mujeres”, le gritó Keila a los policías, según contó un familiar de la docente, quien por temor pidió no ser identificada.

“La policía había detenido a un primo y a un amigo cuando venían de jugar béisbol, y en la noche fueron a la casa de mi tío, quien es cuñado de Keila y en esa casa vive mi primo”, contó el pariente.

Explicó que Keila iba con dos vecinas, su hijo de 7 años agarrado de la mano y su hija de 10 años caminaba detrás, cuando comenzaron los disparos y la mataron. Todos gritaban que no dispararan.

“Ella cayó desplomada, su hija corrió a abrazarla. Cuando los policías la vieron, se la quitaron a la hija y le dijeron que se quedara tranquila, que se la iban a entregar con vida. Ellos decían: ‘Nosotros no fuimos’”, recordó el familiar.

Keila era docente de la Escuela Bolivariana Calendario Reyes Medina y la noche que la mataron venía de una vigilia de un templo evangélico. El asesinato ocurrió pasadas las 11.00 de la noche del viernes 18.

Vecinos exigen investigar

Los vecinos del sector San José y comunidades aledañas piden justicia por la muerte de la joven maestra. Acudieron el 21 de octubre hasta la sede del Ministerio Público para exigir una investigación que logre la captura de los responsables. También organizaron una marcha hasta la sede de la Alcaldía de Jesús Enrique Lossada, para exigirle al alcalde Danilo Vílchez que interceda para lograr justicia en este caso.

Los manifestantes denunciaron que los funcionarios policiales no respetan los derechos de las personas en el sector. “Ellos llegan, entran a las casa y se llevan todo. No les importa. Son peores que las mafias”, dijo una vecina que pidió no ser identificada.

La familia y vecinos de Keila aseguran que las mujeres que estaban ese día no representaban ninguna amenaza para los funcionarios policiales. “Ellas estaban con niños y pedían que dejaran de disparar”, dijo un vecino.

Hasta septiembre de este año 2024, Monitor de Víctimas registró 64 homicidios en el estado Zulia, de los cuales 4 corresponden al municipio Jesús Enrique Lossada, sin contar este: 1 en mayo, 2 en julio y 1 en agosto. De estos casos, 2 se atribuyen a la policía, uno a la PNB y otro al Cicpc.

Monitor de Víctimas