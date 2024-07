Asesinan a cuatro presos en calabozos de la Policía de Cumaná

Cuatro personas que permanecían recluidas en el calabozo P3 del Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre (Ipaes) fueron asesinadas en medio de un motín registrado el miércoles 26 de junio de 2024.

Los cuerpos de Manuel José Freites Zerpa, de 32 años; Jefferson Trino Ramos Villanueva, de 46 años; Ángelo Jonás Marcano Betancourt, de 43 años, y Ángel Rubén Valdez Cabello, de 53 años, fueron trasladados a las 2:20 pm, por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a la morgue del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa), de Cumaná.

Fuentes internas confirmaron que las cuatro muertes se produjeron por asfixia mecánica.

El hecho, al parecer, se produjo en medio de una protesta de los presos para evitar ser trasladados a otras cárceles del país. Sin embargo, no se descarta que sea por el control territorial que ejercen bandas internas en los calabozos.

A las afueras de la comandancia policial, los familiares de los retenidos denunciaron que el motín inició tras el abuso sexual cometido por los cuatro reos contra el ciudadano José Israel Díaz Canache, detenido el pasado 30 de mayo y señalado por cometer actos de pedofilia contra cinco niños del sector El Pozo de Boca de Sabana, en la capital sucrense.

Sin embargo, ninguna versión fue confirmada públicamente por las autoridades.

Familiares de los detenidos permanecieron en las afueras del instituto policial, a la espera de información sobre la situación de sus seres queridos y denunciaron que desde hace un mes y medio, tienen restringidas las visitas en el referido calabozo.

“Estamos preocupados por la vida de nuestros familiares”, coincidieron al señalar los familiares de los detenidos.

Aseguraron que las autoridades de la Policía del estado Sucre no han dado información oficial sobre la situación. Además, denunciaron abuso de poder y violaciones a los derechos humanos.

“No les dan agua, no les han dado comida, no hay un buen trato y, ahora, hay cuatro muertos pero no nos dicen nada” , aseveró Ana Rosa Cardiet.