Denuncian nueva escalada de violencia contra presos políticos en El Rodeo I

Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció este sábado que la situación dentro del centro de detención El Rodeo I “continúa siendo crítica”.

Según el testimonio de Baduel, los presos políticos han sido golpeados y sometidos a intentos de asfixia con gas pimienta, en medio de la emergencia sísmica que atraviesa el país.

Tras el doble terremoto y las más de mil réplicas registradas en las últimas dos semanas, los reclusos solicitaron pernoctar en áreas externas ante el riesgo estructural del penal.

“Las autoridades se negaron y los obligaron a permanecer en sus celdas, aun cuando todos sabían que la estructura estaba comprometida”, afirmó.

Andreína Baduel advirtió que El Rodeo I “es un centro de tortura que hemos documentado durante años” y que la vida de los presos políticos “corre peligro”. Por ello, hizo un llamado urgente a los organismos del Estado y a la comunidad internacional para que alerten y actúen frente a las graves violaciones de derechos humanos que, asegura, continúan ocurriendo dentro del penal.

ALERTA URGENTE | 🚨Situación crítica en El Rodeo I



La situación en El Rodeo I continúa siendo crítica. Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, declaró hoy, tras visitar a su hermano Jonars Adolfo Baduel —quien lleva seis años detenido… pic.twitter.com/8EnzPrhtdQ — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 11, 2026

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