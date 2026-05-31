ONG alertan sobre criminalización LGBTIQ+ tras operativo policial en Barquisimeto

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS denunciaron el allanamiento ilegal, los actos de extorsión y detención perpetrados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana vestidos de civiles en un local de entretenimiento LGBTIQ+ en Barquisimeto, estado Lara, ocurrido el sábado 30 de mayo de 2026.

A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron que durante el incidente, los funcionarios acusaron a las personas de “ejercer el delito de la homosexualidad”.

“Este grave suceso no solo vulnera los derechos de los propietarios del establecimiento, sino que también criminaliza y somete a la humillación publica a al menos 33 hombres presentes exponiendo su orientación sexual a familiares y amigos”, se lee en el texto.

Las organizaciones alertaron que el hecho, más que un patrón, es una continuidad de la política de criminalización en contra de las personas LGBTIQ+ en Venezuela.

Las organizaciones exigieron a las autoridades con competencia una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de esta agresión. “Estos actos arbitrarios y discriminatorios son inaceptables y profundizan la vulnerabilidad de nuestra comunidad ante la impunidad”, expresaron.

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS, recordaron que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción.