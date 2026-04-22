Sofía Macher: la experta en reparación que dirige la misión de la ONU sobre Venezuela

La escritora, socióloga, investigadora y defensora de derechos humanos, Sofía Macher Batanero, fue designada recientemente como presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Macher cuenta con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos. Desde sus inicios, en los años 90, ha sido una figura clave en procesos de justicia transicional, reparación integral y memoria histórica en América Latina.

Macher Batanero sustituye a Marta Valiñas quien presidió la Misión desde su creación en septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.

Estudió sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cursó estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de donde es nativa.

El presidente del Consejo de Derechos Humanos, Sidharto Reza Suryodipuro, ha nombrado a Sofía Macher Batanero (Perú) como presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de #Venezuela.



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Amplia trayectoria en la defensa de los DD.HH

La socióloga tiene una dilatada carrera en la defensa de los derechos humanos. Entre 1997 y el año 2000, estuvo al frente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) como secretaria ejecutiva y vocera. En el 2000 formó parte del grupo de trabajo que propuso la creación de la Comisión de la Verdad como representante de las ONGs.

En los siguientes tres años fue comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en donde estuvo a cargo de audiencias públicas, acompañamiento a víctimas y testigos, y de investigaciones especiales sobre graves violaciones a los derechos humanos.

Entre 2003 y 2008 fue parte del Instituto de Defensa Legal (IDL) como responsable del área de gobernabilidad y derechos humanos. Paralelamente, en 2006, fungió como presidenta del Consejo de Reparaciones a las víctimas del terrorismo.



Desde 2009 y hasta el 2011 trabajó para el gobierno de las Islas Salomón como vicepresidenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de dicho país.

La experiencia de Macher no se forjó solo en el Perú. Ha aportado sus conocimientos y brindado asesoría en procesos de verdad y reconciliación en Colombia, Yemen, Libia; en contextos marcados por violencia política, conflictos armados y profundas fracturas sociales.

El trabajo de Macher también se ha visto amenazado. En 1998 fue amenazada de muerte tras la publicación de un comunicado apoyando una propuesta en el Congreso para realizar un referéndum nacional sobre permitir o no que Alberto Fujimori se postulara a un tercer mandato.

Su misión en Venezuela

En marzo de 2016, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra señaló que la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, “continúa operativa pese a la abrupta aprehensión del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero”.

La Misión recalcó que desde la fecha, ha recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que indica que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

La llegada de Macher a la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela es una de las misiones más complejas que tiene ahora la defensora de derechos humanos, pues deberá investigar, documentar y exponer los marcados patrones de violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.

A Masher la acompañarán en su misión el canadiense Alex Neve y la experta argentino-mexicana María Eloísa Quintero, quienes también fueron nombrados recientemente.

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