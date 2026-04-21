Desaceleración de la inflación y expansión del PIB prevé PNUD para este 2026

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prevé para finales de este 2026 una desaceleración de la inflación hacia niveles cercanos al 270% y una expansión del PIB del 7,4 %, de acuerdo al informe “Desempeño Macroeconómico de Venezuela y perspectivas 2026”.

“El escenario macroeconómico para 2026 está definido por un cambio estructural en el entorno institucional y externo, derivado de la flexibilización de sanciones y la reconfiguración del marco legal del sector energético”, expuso el documento que se refiere al levantamiento de sanciones energéticas, a entidades financieras y funcionarios del gobierno interino de Delcy Rodríguez por parte del gobierno de los Estados Unidos.

De acuerdo al documento, se proyecta un incremento del bombeo promedio anual de petróleo de 130 mil barriles diarios con lo cual se alcanzaría la cifra de 1 millón 211 mil barriles diarios, lo que representaría un incremento de 12,1% con respecto a 2025.

Según el texto, la normalización de los canales de comercialización, junto con la flexibilización de sanciones permitiría alcanzar ingresos por exportaciones cercanos a 22 mil 600 millones de dólares, superando en más del 50% los niveles de 2025.

Pero no todo es color de rosa. “Los ingresos petroleros son parcialmente canalizados a través de mecanismos bajo supervisión internacional, lo que limita la disponibilidad directa de divisas y condiciona la ejecución del gasto público”, estipula el documento.

El análisis expone que si bien se prevé una expansión de la producción, los efectos positivos sobre ingresos y crecimiento se materializarán de forma gradual.

Crecimiento moderado

El estudio indica que incluso antes de la oficialización del tutelaje de Estados Unidos a Venezuela, la economía en Venezuela mantuvo una trayectoria de crecimiento con una expansión del PIB del 8,7 % durante 2025.

“Este resultado fue impulsado principalmente por el dinamismo del sector petrolero, mientras que la actividad no petrolera mostró un desempeño más moderado”, expuso el documento.

El informe destaca que la inflación se mantuvo y marcó pauta, registrando una aceleración significativa durante el cuarto trimestre del año.

“En el ámbito externo, a pesar del incremento en la producción, los ingresos por exportaciones estuvieron condicionados por la volatilidad de los precios internacionales del crudo y factores geopolíticos”.

El documento integra datos de fuentes oficiales, organismos multilaterales, consultoras especializadas y estimaciones propias del PNUD para ofrecer una visión multidimensional de la realidad nacional.

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