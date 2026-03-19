Convocan a segunda colecta solidaria en la UCV para familiares de presos políticos

Para este sábado 21 de marzo está contemplada una segunda colecta de insumos en procura de ayudar a los familiares de los presos políticos que desde hace casi 70 días han estado acampando a las afueras de los centros de reclusión.

La actividad convocada por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) tendrá lugar en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cerca de la sede de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y comprenderá un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

“Estas familias sacrifican la comodidad de su hogar como un acto de dignidad y resistencia frente a la injusticia. Su presencia constante simboliza un reclamo legítimo de justicia y libertad”, expuso el Clippve a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Quienes estén interesados en colaborar pueden llevar alimentos no perecederos como harina de maíz, azúcar, café, enlatados, jugos, arroz, galletas y agua potable.

También son aceptados artículos de higiene personal como papel higiénico, toallas húmedas, jabón líquido, desodorante, crema dental, desinfectantes, toallas sanitarias, entre otros.

Igualmente estarán recibiendo artículos como ropa de adultos, ponchos, carpas, almohadas, sábanas, cobijas y paraguas.

“Acompañemos su valentía con solidaridad concreta, aportando insumos que les permitan sostener esta lucha hasta que todos los presos políticos regresen a casa. Cada donativo es un gesto de acompañamiento y esperanza para las familias que esperan.”, expuso el Clippve.

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