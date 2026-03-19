Asistencia humanitaria en Venezuela: Solo 3.7% de la población meta pudo ser asistida en enero

El más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que, durante el primer mes de 2026, la respuesta humanitaria en Venezuela alcanzó a 204,000 personas. Esta cifra representa apenas el 3.7% de la población meta de 5.5 millones de personas establecida en el Plan de Respuesta Humanitaria.

El informe detalla que, a pesar de los esfuerzos, la cobertura sigue siendo limitada frente a las necesidades globales. Los datos demográficos de las personas asistidas muestran:

Género: El 66% de las personas alcanzadas fueron mujeres y niñas, mientras que el 34% fueron hombres.

El de las personas alcanzadas fueron mujeres y niñas, mientras que el fueron hombres. Grupos de edad: Se brindó apoyo a 95,000 niños, niñas y adolescentes (NNA) , 103,000 adultos y 6,000 adultos mayores.

Se brindó apoyo a , 103,000 adultos y 6,000 adultos mayores. Grupos vulnerables: La respuesta incluyó a 7,400 personas de comunidades indígenas, 15,000 mujeres embarazadas o lactantes y 418 personas con discapacidad.

Capacidad operativa y territorial

La ejecución de las actividades en enero se concentró en 149 municipios y 260 parroquias de los 24 estados del país. Este despliegue fue posible gracias al trabajo de 52 organizaciones humanitarias: 29 organizaciones nacionales y locales, 14 organizaciones internacionales, 3 agencias de la ONU, 1 de la Cruz Roja y 5 de otros tipos.

En cuanto a los puntos de atención, la infraestructura sanitaria (hospitales y CDIs) albergó el 39% de las actividades, mientras que el 35% de la asistencia se entregó directamente en las comunidades.

Sectores y regiones con mayor actividad

Los clústeres que lograron asistir a un mayor número de personas bajo la coordinación de OCHA fueron:

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida: 166,000 personas alcanzadas (de una meta de 2.2 millones).

166,000 personas alcanzadas (de una meta de 2.2 millones). Nutrición: 28,000 personas (meta: 1.1 millones).

28,000 personas (meta: 1.1 millones). Salud: 17,000 personas (meta: 5.2 millones).

A nivel geográfico, los estados con mayor cantidad de personas alcanzadas fueron Falcón (67,300), Sucre (62,978) y Zulia (27,633). Por el contrario, en estados como La Guaira no se reportaron personas asistidas durante este periodo.

Un 2025 marcado por el desfinanciamiento y la precariedad

La limitada respuesta de inicio de año no es aislada. Según el reporte anual de OCHA, el año 2025 cerró con el nivel de financiamiento más bajo de los últimos años para Venezuela. Tras una caída preocupante en 2024, las contribuciones de los donantes en 2025 apenas alcanzaron los 115 millones de dólares, lo que representó solo el 19% de los 606 millones requeridos.

Esta brecha financiera posicionó a Venezuela como una de las crisis más desfinanciadas a nivel global, afectando directamente la operatividad de clústeres esenciales:

Agua, saneamiento e higiene: Fue uno de los más golpeados con menos del 10% de financiamiento .

Fue uno de los más golpeados con menos del . Salud y nutrición: Mantuvieron una cobertura de apenas entre el 13% y 19% .

Mantuvieron una cobertura de apenas entre el . Seguridad alimentaria: Recibió menos del 25% de lo necesario.

A pesar de la asfixia económica, durante 2025 se logró beneficiar a 2.1 millones de personas (58% mujeres y niñas), logrando hitos como la entrega de comidas escolares a 697,000 menores y suplementos nutricionales a 259,000 personas.

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