El Mañanero del 27 de febrero: Trabajadores protestan por un salario digno en varias ciudades

El primer sorbo

Trabajadores activos, jubilados y pensionados protagonizaron diversas manifestaciones este jueves, 26 de febrero, en distintas ciudades del país para reclamar el aumento inmediato del salario mínimo y las pensiones, así como la mejora de contratos colectivos y otras condiciones laborales. Mientras que en Caracas la protesta ocurrió en la Plaza Caracas, frente a la sede del Ministerio del Trabajo, en las ciudades del interior del país sucedieron frente a las sedes de las inspectorías del Trabajo.

Recién salido del horno: otras noticias

Operación de Ramón Centeno: negación y aprobación el mismo día

¿Por qué Maduro no puede pagar a su abogado?

Liberaron al periodista Pedro Urribarri

ONG exigieron designación transparente de nuevos Fiscal y Defensor del Puebl

Organizaciones establecieron un decálogo para recuperar libertad de expresión



Familiares de presos políticos denuncian torturas en el Rodeo I

Liberaron Jonathan Carrillo, el único periodista que seguía preso



La perla del día

“Hoy, en el último mes, han ingresado más de 1.000 millones de dólares a este país y no ha llegado ni un dólar para los jubilados, ni los sobrevivientes, ni los trabajadores venezolanos”, reclamó con un megáfono José Bodas, dirigente sindical y trabajador de Petróleos de Venezuela.

Lo que rompe en redes

El más reciente balance de la ONG Foro Penal informó que a la fecha hay 568 presos políticos.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 25/02/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 568*

Desde la semana pasada



Hombres: 505

Mujeres: 63



Civiles: 386

Militares: 182



Adultos: 567

Adolescentes: 1



Encarcelaciones 1

Excarcelaciones: 126… pic.twitter.com/bX6kTr33A5 — Foro Penal (@ForoPenal) February 26, 2026

Azuquita pa’l café

La ñapa (recomendamos…)

