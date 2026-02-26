Familiares de presos políticos denuncian torturas en el Rodeo I

Abrazadas, con franelas blancas y esgrimiendo sus derechos, un grupo compuesto básicamente por mujeres denunció la noche de este miércoles 25 de febrero torturas en la cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

Las personas congregadas desde hace más de 40 días expusieron que un detenido de nombre Enzo Flores, quien tiene 16 meses padeciendo una enfermedad fue golpeado por un custodio directamente en la zona que tiene afectada, lo que provocó un sangrado activo.

Denunciaron también que fueron víctimas de hostigamiento por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes intentaron persuadirlas para que se retiraran del lugar.

Los familiares señalaron que temen que se estén tomando medidas drásticas para silenciar a los detenidos.

“Desde nuestra organización manifestamos profunda preocupación por la opacidad y los tratos crueles reportados. Exigimos una respuesta inmediata de las autoridades penitenciarias y responsabilizamos al Estado por la integridad física de Flores y el resto de los privados de libertad”, escribió en X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve).

Familiares exigieron que las autoridades del Rodeo I permitan el acceso de la Cruz Roja Internacional para evaluar el estado de salud de quienes permanecen en huelga de hambre, entre ellos presos políticos extranjeros.

Desde el 8 de enero pasado, los familiares de los presos políticos pernoctan en las adyacencias de esa cárcel, luego que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara excarcelaciones masivas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.