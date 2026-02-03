El Mañanero del 3 de febrero: Familia de Juan Pablo Guanipa pudo visitarlo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 3 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La familia del comunicador social y también dirigente político, Juan Pablo Guanipa, informaron que pudieron verlo. Luego de su detención el pasado 23 de mayo de 2025, finalmente sus hijos pudieron visitarlo en el centro de reclusión donde se encuentra en Caracas.

Hasta finales del año pasado, Guanipa se encontraba recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez.

“Puedo confirmar que se encuentra en buenas condiciones físicas y está más firme y fuerte que nunca”, escribió su hijo Ramón Guanipa en su cuenta de X.

Recién salido del horno: otras noticias

La perla del día



Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV: “Nosotros creemos que no puede seguirse invirtiendo la renta petrolera en comprar un armamento que a todas luces es infuncional y eso lo demostró el 3 de enero”



Lo que rompe en redes

Psicólogos venezolanos están ofreciendo su ayuda para tratar a los presos políticos que acaba de ser excarcelados.

Pongo a disposición de todos los presos políticos, y estamos hablando de más de 800, los servicios de mi empresa Psicovivir internacional, hasta 10 consultas totalmente gratuitas, para ser evaluados y tratados, bajo terapia de urgencia (es un protocolo de 6 sesiones y yo los… — Alberto Barradas (@Psicovivir) February 1, 2026

Azuquita pa’l café

El director venezolano Gustavo Dudamel sumó dos nuevos premios Grammy a su trayectoria durante la 68ª edición de la gala, al imponerse en las categorías de Mejor Presentación Coral y Mejor Compendio de Álbum, ambos reconocimientos por su trabajo como conductor de la obra Ortiz: Yanga.

La ñapa (recomendamos…)

Y como ñapa te recomendamos la sugerencia de Plano Secuencia sobre el film Marty Supreme. Frenética y sin descanso alguno, así es el ritmo de Marty Supreme, la película que dirige Josh Safdie y que guarda similitudes con su entrega de 2019, Diamantes en Bruto (Uncut gems) protagonizada por Adam Sandler y realizada con su hermano, Benny.

Marty Supreme no permite respiro alguno, la actuación de Timothée Chalamet es vertiginosa, pero a la vez caótica, y esta característica le ha permitido asirse de premios como el Globo de Oro y ser el favorito para ganar el Oscar el venidero 15 de marzo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

