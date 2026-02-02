OEA promueve ley contra la violencia digital hacia las mujeres

En lo que puede considerarse un paso histÃ³rico para combatir la creciente amenaza de la violencia en lÃ­nea, la OrganizaciÃ³n de los Estados Americanos (OEA) aprobÃ³ una Ley Modelo Interamericana destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital basada en gÃ©nero contra las mujeres.Â

Esta iniciativa, aprobada en diciembre de 2025, estÃ¡ inspirada en movimientos de reivindicaciÃ³n de derechos para las mujeres como la llamada la Ley Olimpia de MÃ©xico, busca proteger a millones de mujeres en AmÃ©rica Latina y el Caribe de abusos que van desde el acoso cibernÃ©tico hasta la difusiÃ³n de imÃ¡genes Ã­ntimas sin consentimiento.

La violencia digital no es un problema menor: es una extensiÃ³n de la discriminaciÃ³n de gÃ©nero que afecta la vida diaria de mujeres, adolescentes y niÃ±as. SegÃºn expertos de la OEA, incluye actos como el envÃ­o de mensajes hostiles repetidos, el seguimiento no autorizado a travÃ©s de apps, o la creaciÃ³n de videos falsos con inteligencia artificial para difamar. Estos abusos no solo causan daÃ±o psicolÃ³gico y emocional, sino que tambiÃ©n limitan la participaciÃ³n de las mujeres en redes sociales, trabajos y polÃ­tica.Â

En paÃ­ses como MÃ©xico y Brasil, casos reales han mostrado cÃ³mo mujeres activistas o polÃ­ticas son silenciadas por campaÃ±as de daÃ±o pÃºblico -de forma masiva- o revelaciÃ³n de datos personales.

Este modelo de ley, elaborado por el Mecanismo de Seguimiento de la ConvenciÃ³n de BelÃ©m do ParÃ¡ (MESECVI), no es obligatorio, pero sirve como guÃ­a para que los paÃ­ses adapten sus leyes nacionales. Su enfoque es integral: obliga a los gobiernos a educar sobre el tema en escuelas y comunidades, capacitar a jueces y policÃ­as, y ofrecer apoyo gratuito a vÃ­ctimas, como terapia y asesorÃ­a legal.Â

Asimismo, protege a grupos vulnerables, como mujeres indÃ­genas, migrantes o con discapacidades, reconociendo que enfrentan riesgos mayores. Un aspecto clave es la responsabilidad de las grandes plataformas tecnolÃ³gicas, como Facebook o TikTok. Estas empresas deben remover contenido violento rÃ¡pidamente, transparentar sus algoritmos y cooperar con autoridades para rastrear agresores.Â

La ley tambiÃ©n promueve la cooperaciÃ³n internacional, ya que los abusos en lÃ­nea no respetan fronteras. Para las vÃ­ctimas, el modelo promete justicia rÃ¡pida: remociÃ³n inmediata de contenidos daÃ±inos, investigaciones con herramientas digitales especializadas y reparaciones que incluyen compensaciÃ³n econÃ³mica y disculpas pÃºblicas. En educaciÃ³n, se impulsan campaÃ±as para fomentar un uso responsable de internet y cerrar la brecha digital en zonas rurales.

Esta ley llega en un momento crÃ­tico, con el auge de la inteligencia artificial agravando los riesgos. Organizaciones como Equality Now la celebran como un avance, pero advierten que su Ã©xito depende de la voluntad polÃ­tica y recursos. En AmÃ©rica, donde el acceso a internet crece rÃ¡pidamente, esta herramienta podrÃ­a transformar el ciberespacio en un lugar mÃ¡s seguro e igualitario.