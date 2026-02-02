OEA promueve ley contra la violencia digital hacia las mujeres

En lo que puede considerarse un paso histÃ³rico para combatir la creciente amenaza de la violencia en lÃnea, la OrganizaciÃ³n de los Estados Americanos (OEA) aprobÃ³ una Ley Modelo Interamericana destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital basada en gÃ©nero contra las mujeres.Â
Esta iniciativa, aprobada en diciembre de 2025, estÃ¡ inspirada en movimientos de reivindicaciÃ³n de derechos para las mujeres como la llamada la Ley Olimpia de MÃ©xico, busca proteger a millones de mujeres en AmÃ©rica Latina y el Caribe de abusos que van desde el acoso cibernÃ©tico hasta la difusiÃ³n de imÃ¡genes Ãntimas sin consentimiento.
La violencia digital no es un problema menor: es una extensiÃ³n de la discriminaciÃ³n de gÃ©nero que afecta la vida diaria de mujeres, adolescentes y niÃ±as. SegÃºn expertos de la OEA, incluye actos como el envÃo de mensajes hostiles repetidos, el seguimiento no autorizado a travÃ©s de apps, o la creaciÃ³n de videos falsos con inteligencia artificial para difamar. Estos abusos no solo causan daÃ±o psicolÃ³gico y emocional, sino que tambiÃ©n limitan la participaciÃ³n de las mujeres en redes sociales, trabajos y polÃtica.Â
En paÃses como MÃ©xico y Brasil, casos reales han mostrado cÃ³mo mujeres activistas o polÃticas son silenciadas por campaÃ±as de daÃ±o pÃºblico -de forma masiva- o revelaciÃ³n de datos personales.
Este modelo de ley, elaborado por el Mecanismo de Seguimiento de la ConvenciÃ³n de BelÃ©m do ParÃ¡ (MESECVI), no es obligatorio, pero sirve como guÃa para que los paÃses adapten sus leyes nacionales. Su enfoque es integral: obliga a los gobiernos a educar sobre el tema en escuelas y comunidades, capacitar a jueces y policÃas, y ofrecer apoyo gratuito a vÃctimas, como terapia y asesorÃa legal.Â
Asimismo, protege a grupos vulnerables, como mujeres indÃgenas, migrantes o con discapacidades, reconociendo que enfrentan riesgos mayores. Un aspecto clave es la responsabilidad de las grandes plataformas tecnolÃ³gicas, como Facebook o TikTok. Estas empresas deben remover contenido violento rÃ¡pidamente, transparentar sus algoritmos y cooperar con autoridades para rastrear agresores.Â
La ley tambiÃ©n promueve la cooperaciÃ³n internacional, ya que los abusos en lÃnea no respetan fronteras. Para las vÃctimas, el modelo promete justicia rÃ¡pida: remociÃ³n inmediata de contenidos daÃ±inos, investigaciones con herramientas digitales especializadas y reparaciones que incluyen compensaciÃ³n econÃ³mica y disculpas pÃºblicas. En educaciÃ³n, se impulsan campaÃ±as para fomentar un uso responsable de internet y cerrar la brecha digital en zonas rurales.
Esta ley llega en un momento crÃtico, con el auge de la inteligencia artificial agravando los riesgos. Organizaciones como Equality Now la celebran como un avance, pero advierten que su Ã©xito depende de la voluntad polÃtica y recursos. En AmÃ©rica, donde el acceso a internet crece rÃ¡pidamente, esta herramienta podrÃa transformar el ciberespacio en un lugar mÃ¡s seguro e igualitario.