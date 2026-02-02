“Está más firme y fuerte que nunca”: Familia de Juan Pablo Guanipa pudo visitarlo

Pese a que la mayoría de los periodistas presos fueron excarcelados luego de la medida que anunció el pasado 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el comunicador social y también dirigente político, Juan Pablo Guanipa, sigue tras las rejas.

Luego de su detención el pasado 23 de mayo de 2025, finalmente sus hijos pudieron visitarlo en el centro de reclusión donde se encuentra en Caracas.

Hasta finales del año pasado, Guanipa se encontraba recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez.

“Puedo confirmar que se encuentra en buenas condiciones físicas y está más firme y fuerte que nunca”, escribió su hijo Ramón Guanipa en su cuenta de X.

El hijo de Guanipa dijo que previo al contacto de este fin de semana, su familia había tenido casi escasc contacto con el dirigente político.

“Antes de estas visitas, solo pude verlo 20 minutos hace varios meses”, dijo Guanipa.

El hijo del miembro de Primero Justicia sostuvo que fue un momento muy emotivo para todos.

“Mi familia ha estado separada desde que papá entró en la clandestinidad hace año y medio”, recordó.

Ramón indicó que estaba seguro que pronto podrán darse un abrazo familiar: “Y esa vez será en casa con papá en libertad”, argumentó.

Guanipa hijo pidió también por la liberación de todos los presos políticos: “Es importante levantar nuestra voz y pelear por los presos políticos, hacerle entender (al gobierno) que este no es solamente un tema de política, es un tema de derechos humanos, familias enteras que están perdiendo experiencias importantes, un padre que está dejando de ver a sus hijos. En mi casa hay dos sillas vacías”, sostuvo Guanipa.

En el estado Zulia, otros compañeros de Guanipa también se pronunciaron.

“Juan Pablo merece estar en libertad, es un líder que lo que ha hecho es luchar por una Venezuela libre, por una Venezuela en democracia”, dijo durante una concentración en la Basílica de Maracaibo, Avilio Troconis, presidente del partido Primero Justicia en el estado occidental.

Guanipa fue encarcelado por supuestamente formar parte de un complot para atentar contra las elecciones regionales y legislativas en un procedimiento que comprende el encarcelamiento de alrededor de 70 personas, entre ellos ciudadanos extranjeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.