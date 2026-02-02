Periodista Marifel Guzmán a punto de cumplir un año encarcelada

“Mi hija me escribió que ya no quería vivir más. Desde entonces, no he podido dormir bien”, dijo Evelyn Chacín, madre de la periodista Marifel Lucía Guzmán, quien fue condenada a 10 años de prisión por el Tribunal de Control N° 1 del estado Anzoátegui por el delito de incitación al odio.

En una carta que le envió Guzmán de 36 años a su madre esta le manifestó las “ganas de dejar de existir”.

Guzmán se encuentra privada de libertad en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Anzoátegui, ubicada en el crucero de Lechería, desde el pasado 7 de febrero de 2025.

De acuerdo al relato de familiares, funcionarios del Servicio de Inteligencia Policial (SIP) de Polianzoátegui se llevaron a Guzmán de su casa ubicada en el sector Boyacá II de Barcelona, bajo el pretexto que debía acompañarlos para entregar unos insumos en el hospital de Barcelona. Esa fue la última vez que la vieron en libertad.

“El día que se la llevaron le pregunté a los funcionarios si podía acompañarla y me dijeron que no, que la iban a traer a las nueve de la noche, pero no fue así”, manifestó Chacín de 69 años de edad.

Guzmán fue arrestada luego de denunciar en sus redes sociales un despido supuestamente injustificado del que fue víctima en el Departamento de Cultura, adjunto a la Gobernación del estado Anzoátegui.

“Todos los días me levanto a cocinarle. Le hago su desayuno, almuerzo y cena. Luego su hermana lo entrega al organismo de seguridad”, indicó Chacín.

De acuerdo a versiones de familiares, Guzmán recibió un beneficio que le permitió reducir su condena a seis años y cuatro meses de prisión.

La familia de la periodista teme que esta sea trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.

“Siempre me dicen lo mismo. ‘No señora, aquí no se sabe nada de eso’”, manifestó Mary Guzmán, hermana de Marifel cada vez que solicita en el Palacio de Justicia de Barcelona una copia del expediente.

De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), con Guzmán son seis periodistas que permanecen tras las rejas.

Pese a que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció una cifra de excarcelaciones importantes el pasado 8 de enero, según el ente gremial, aún se encuentran encarcelados los comunicadores sociales Jonathan Carrillo, Deivis Correa, Rory Branker, Pedro Urribarri y Juan Pablo Guanipa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.