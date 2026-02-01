TelegramWhatsAppFacebookX
Más de 30 presos políticos fueron excarcelados durante este 1Feb

Durante el transcurso de este domingo, 1 de febrero, organizaciones defensoras de DDHH han reportado la excarcelación de varios presos políticos en distintos centros penitenciarios de Venezuela.

Las excarcelaciones incluyendo se han reportado desde centros como El Helicoide, Yare II, el INOF, La Crisálida, entre otros. Muchos de los beneficiarios de esta medida cautelar forman parte del Comando ConVzla. De acuerdo con el Foro Penal, hasta este 1 de febrero han sido excarcelados 344 presos políticos desde el 8 de enero y solo este domingo se registraron 33 excarcelaciones.

Haciendo un monitoreo de publicaciones de ONG como el Foro Penal, Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Comité de DDHH de Vente Venezuela, Runrun.es pudo identificar los nombres de las personas detenidas por motivos políticos que fueron excarceladas el domingo. El listado, actualizado hasta las 7:30 de la noche, se presenta a continuación:

  1. Javier Tarazona: Profesor universitario y director de Fundaredes. Detenido el 2 de julio de 2021.
  2. Pedro Fernández: Médico cirujano y profesor de la Universidad de los Andes (ULA). Detenido el 20 de octubre de 2025; se encontraba en Yare II.
  3. Aida Brady: Abogada y activista de Vente Venezuela. Detenida desde marzo de 2025 en la comisaría de Agua Salada, Ciudad Bolívar.
  4. Ysaira Coromoto Villamizar Aponte: Maestra jubilada de 69 años. Detenida el 30 de agosto de 2025; se encontraba en el INOF.
  5. Luis Guillermo González Istúriz: Secretario de Vente Venezuela en el estado Miranda. Fue detenido el 24 de agosto de 2024. Estaba en El Helicoide con una condena de 30 años.
  6. Ulises Martínez: Dirigente de Vente Venezuela en Barcelona, Anzoátegui. Detenido el 9 de junio de 2025; estaba en la cárcel de Yare.
  7. Javier Rosales: Detenido el 10 de enero de 2025 en San Cristóbal, estado Táchira.
  8. Guillermo de Jesús López: Abogado y coordinador regional de Somos Trujillo. Detenido el 23 de enero de 2024.
  9. Omaira Salazar: Activista y líder comunitaria de Ciudad Guayana. Detenida el 24 de octubre de 2024.
  10. José Rafael Castellanos: Coordinador de Vente Joven Lara y hermano del periodista Omario Castellanos.
  11. Blanca Guerrero de Loaiza: Madre del periodista Omario Castellanos. Detenida el 17 de octubre de 2025; estaba en La Crisálida.
  12. Mauricio Giampaoli: Ciudadano italo-venezolano. Detenido el 23 de marzo de 2024.
  13. Rodrigo Pérez Mejías: Detenido el 6 de julio de 2025.
  14. Yandir Loggiodice: Secretario general nacional del Partido Centro Democrático. Fue detenido el 14 de julio de 2025.
  15. Williams Díaz Rolong: Detenido el 12 de mayo de 2025.
  16. Víctor Emmanuel Castillo: Coordinador del Comando ConVzla en el estado Portuguesa. Fue detenido el 28 de abril de 2024.
  17. Lorenia Guadalupe Gutiérrez: Activista y coordinadora de Vente Venezuela en la parroquia Universidad del Municipio Caroní, estado Bolívar. Fue detenida el 25 de agosto de 2025.
  18. Orangel Tabares: Coordinador de Activismo Político de Vente Venezuela en Anzoátegui. Fue detenido el 11 de octubre de 2025.
  19. Santiago Andrés Rigual: Miembro de Vente Venezuela en Anzoátegui. Fue detenido el 9 de junio de 2025.
  20. Ismael Ortiz: dirigente parroquial de Vente Venezuela en el Estado Anzoátegui. Fue detenido el el 11 de octubre de 2025.
  21. José Patricio Mena Jiménez: Fue militante de Vente Venezuela en Cojedes, pero aunque ya estaba fuera de la política, lo detuvieron el 2 de septiembre de 2025.
  22. Jorgen Arnaldo Herrera: Miembro de Vente Venezuela en Cojedes. Fue detenido el 3 de septiembre de 2025.
  23. Franklin Rivero: Profesor y dirigente de Vente Venezuela en Lara. Fue detenido el 15 de octubre de 2025.
  24. Wladimir Yépez: Dirigente regional de Vente Venezuela en Lara. Fue detenido el 22 de octubre de 2025.
  25. Edgar José Salas Pinilla: Coordinador de Vente Venezuela en Barquisimeto, estado Lara. Fue detenido el 7 de noviembre de 2025.
  26. Víctor Alfonso González González: Coordinador de Vente Venezuela en el municipio Mara, estado Zulia. Fue detenido el 6 de noviembre de 2025.
  27. José Luis Machín: Exalcalde de Barinas, miembro del partido Primero Justicia. Fue detenido el 30 de agosto de 2025. Es hispano-venezolano.
  28. Miguel Jorge Álvarez: Miembro de Primero Justicia en Barinas. Fue detenido el 30 de agosto de 2025. Es hispano-venezolano.
  29. José Osorio: Ingeniero residente de Barinas. Fue detenido el 30 de agosto de 2025.
  30. Junior Rivas: Detenido el 30 de agosto de 2025.
  31. Guillermo Segnini: Economista residente del estado Mérida. Fue detenido el 18 de julio de 2025.
  32. Jesús Castillo: Dirigente regional de Vente Venezuela en el estado Mérida. Fue detenido el 31 de agosto de 2025.
  33. Pedro Silva: Verificado como excarcelado en el listado publicado por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Javier Tarazona fue excarcelado tras 1.675 días de prisión arbitraria
De acuerdo con cifras del Foro Penal, hasta la tarde del domingo se produjeron al menos 20 excarcelaciones, incluyendo a figuras emblemáticas como Javier Tarazona
presos políticos 1 de febrero
Redacción Runrun.es
Javier Tarazona fue excarcelado tras 1.675 días de prisión arbitraria
