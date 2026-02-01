Javier Tarazona fue excarcelado tras 1.675 días de prisión arbitraria

Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano anunció que este domingo, 1 de febrero, fue excarcelado el profesor universitario y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien se encontraba detenido arbitrariamente desde el 2 de julio de 2021.

Tarazona fue detenido en Coro, estado Falcón, cuando acudía a la sede de la Fiscalía para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

José Rafael Tarazona, hermano de Javier, celebró la excarcelación del defensor de DDHH. A través de su cuenta de X publicó el siguiente mensaje: “Hoy, 1 de febrero, luego de 1.675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día. Mi hermano Javier Tarazona está en libertad”.

Hoy #1Feb luego de 1675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día, mi Hno Javier Tarazona está en LIBERTAD.



GRACIAS A DIOS TODO PODEROSO.



Gracias a cada uno de los que han hecho posible este momento.



La libertad de uno es la esperanza de todos.#LibresParaLiberar pic.twitter.com/U9ylXg6VwH — Jose Rafael Tarazona Sánchez (@jrafaeltarazona) February 1, 2026

Su detención se produjo poco después de que Tarazona y Fundaredes denunciaran activamente los enfrentamientos en el estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC, exponiendo presuntos vínculos entre grupos irregulares y funcionarios estatales.

Durante su tiempo en prisión, Fundaredes denunció que el juicio sufrió múltiples diferimientos, lo que la organización calificó como una “condena anticipada”. En diversas ocasiones, las audiencias se realizaron de forma telemática sin que Tarazona estuviera físicamente presente en el tribunal.

Tarazona estuvo recluido en la sede del Sebin en El Helicoide, donde presentó un deterioro de su salud, pues al ingresar padecía de hipertensión y problemas cardíacos. Su salud se complicó con insuficiencia venosa, cuadros respiratorios frecuentes y problemas de insulina.

La excarcelación de Javier Tarazona ocurre en un clima de alta tensión política, marcado por un proceso de excarcelaciones de presos políticos a “cuentagotas”. Además se dio luego que la presidente encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunciara la intención del Ejecutivo de promover una Ley de Amnistía General.

Javier Tarazona. Defensor de Derechos Humanos. Fue excarcelado hace unos minutos.



Preso político desde el 2 de julio de 2021. pic.twitter.com/m46K7lbD1p — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 1, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.