El Mañanero del 22 de enero: Andreína Baduel asegura que “La puerta giratoria no ha parado”

Pese a las supuestas excarcelaciones masivas anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero, la activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), Andreína Baduel, aseguró que en lo que va de 2026 se han producido nuevas detenciones arbitrarias por parte del Estado venezolano.

Baduel dijo en la edición de este martes 20 de enero de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que la puerta giratoria, donde algunos presos políticos salen de las prisiones y otros entran, no ha dejado de funcionar.

Claves | Aula Abierta reportó 28 detenciones de universitarios en 2025

La respuesta a las mujeres que claman libertad de presos políticos en Zona 7 fue un muro

Piden libertad de tres presos políticos hondureños detenidos hace siete meses en Margarita

Más de 200 mujeres víctimas de VBG atendidas gracias a alianza entre Avesa y Plafam

Así el oficialismo quiere controlar lo que la gente dice tras la captura de Maduro

Andreína Baduel: “La prisión del Rodeo I se ha convertido en un centro de tortura ejemplarizante”.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentaron retirar una pancarta instalada por el movimiento estudiantil en la puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela, donde se exige la liberación inmediata de estudiantes y presos políticos detenidos por el régimen chavista.

Una chica dominicana manda mensaje a los venezolanos que viven en su país: “Ustedes no se van de aquí”.

Para este jueves te recomendamos el resumen que nos trae Plano secuencia sobre la cinta Hamnet, la película de Chloé Zhao que viene de ganar el Globo de Oro a mejor película dramática y que se perfila como una de las favoritas para brillar en la noche de los Oscars.

A partir de un ejercicio ficticio de la novelista Maggie O’Farrell, el más reciente largometraje de la misma realizadora de la premiada Nomadland, plasma un especulativo génesis de la obra más larga e influyente del inmortal William Shakespeare.

Paul Mescal como el escritor más internacional de la lengua inglesa brinda un performance crudo y sobrio. El intérprete irlandes es la encarnación de una persona afectada por el dolor y la culpa. ¡No puedes dejar de verla!