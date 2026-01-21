Piden libertad de tres presos políticos hondureños detenidos hace siete meses en Margarita

Los familiares de Johonnie Martínez, Walter López y Willy Delano Bowman Webster intensificaron su clamor para lograr la liberación de los tres marinos hondureños, quienes permanecen detenidos en Venezuela desde el 19 de junio de 2025.

A través de un video difundido por la ONG Foro Penal, Tammy Tennyson, esposa de Bowman, hizo un llamado directo: “Mi nombre es Tammy Tennyson, la esposa de Willie Bowman. Estoy pidiendo la libertad de los tres hondureños”.

Según los familiares, los tres hombres formaban parte de la tripulación del N35, un buque de bandera panameña operado por la empresa belga Siatec, dedicado a la investigación arqueológica y la búsqueda de naufragios de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la naturaleza técnica de su trabajo, el Ministerio de Defensa de Venezuela ha calificado sus actividades como presunto espionaje. Fueron detenidos en la isla de Margarita.

Ante estas acusaciones, Tennyson defendió la integridad de los detenidos afirmando que “son hombres trabajadores que siempre proporcionan para su familia. Son hombres honestos que tienen un trabajo de vida honesto”. Sus familiares insisten en que los marinos no son delincuentes y que han sido detenidos arbitrariamente sin evidencias inculpatorias.

Tammy Tennyson, esposa de Willy Delano Bowman Webster. Hondureño arbitrariamente detenido en Venezuela desde el 19 de junio de 2025, pide la libertad de su esposo y de los otros dos ciudadanos hondureños que permanecen arbitrariamente detenidos en Venezuela.



Clamor ante el contexto político regional

La situación de los hondureños es considerada crítica, especialmente porque el resto de la tripulación que los acompañaba ya ha sido puesta en libertad. “Es difícil cuando ves que el resto de la escuadra que estaba en el barco con ellos se han liberado. Y solo los tres de ellos no han sido liberados todavía”, expresó Tennyson con angustia.

Además, la falta de contacto con los detenidos ha agravado la desesperación de sus seres queridos, ya que no se tiene información oficial sobre su paradero. “No hemos escuchado nada de ellos desde entonces… Desde septiembre, realmente no recuerdo el día, fue el mes en que me llamó. Desde entonces, no he escuchado nada más de ellos”.

La preocupación aumentó tras los bombardeos ejecutados por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, los cuales culminaron con la captura de Nicolás Maduro. Estos eventos que han agudizado la tensión en la zona donde se encuentran los marinos, publicó Hondudiario.

Debido a que la Cancillería hondureña no ha brindado respuestas efectivas, las familias han solicitado la intervención directa de la presidenta Xiomara de Zelaya para que interceda ante las autoridades venezolanas.

El impacto de esta detención es tanto emocional como económico, pues, como subrayó Tennyson: “Nuestra familia depende de ellos… estoy pidiendo que nos ayuden a liberarlos y a enviarlos a su familia, por favor. Porque no es fácil sin ellos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.