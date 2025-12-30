Publican en Gaceta Oficial aumento del pasaje urbano a 60 bolívares

Este martes, 30 de diciembre, circuló la Gaceta Oficial que confirma el aumento del pasaje urbano a 60 bolívares, un monto que representa más del 46% del salario mínimo mensual.

Los pasajeros se quejaron este 29 de diciembre del incremento de 20 bolívares, que a muchos tomó por sorpresa, y reclamaron que no era lícito, pues no había Gaceta que lo respaldara.

No obstante, la Gaceta Oficial Número 43.284, con fecha de publicación 26 de diciembre de 2025, confirma lo que directivos del sector habían dicho a la prensa el lunes: el aumento es efectivo por parte del Ministerio para el Transporte.

La Gaceta indica también que el aumento del pasaje incluye de igual manera los sistemas de transporte del Estado, como Metros, Ferrocarril, Corporación Metrobús Venezuela, y las Operadoras de Transporte Públicos, que ahora pasan de 30 a 60 bolívares.

La resolución advierte que los días domingo y feriados los conductores podrán cobrar un recargo de 20% del pasaje.

Siguen vigentes las tarifas preferenciales de 50 % (medio pasaje) para estudiantes, personas con discapacidad y personas mayores de 60 años de edad (tercera edad).

No obstante, los gremios transportistas insisten en su petición de que el pasaje sea anclado al dólar oficial del Banco Central de Venezuela y sea equivalente al 50 % de esa tasa oficial.



#30Dic #PasajeUrbano #Caracas @MarvinBeisbol: Aquí la Gaceta Oficial 43284 del 26 de diciembre de 2025 con el nuevo aumento mínimo del pasaje urbano a 60 bs. pic.twitter.com/HAhkM9Lz5w — Reporte Ya (@ReporteYa) December 30, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

