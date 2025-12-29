Familia de Nicmer Evans denuncia que tiene 15 días detenido sin debido proceso

La familia del politólogo y director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, denunció que este lunes, 29 de diciembre, se cumplieron 15 días de su detención en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin que se le hayan informado los cargos en su contra.

Evans fue convocado por funcionarios del Sebin a una “entrevista” el pasado 14 de diciembre y desde entonces permanece privado de libertad. Sus allegados introdujeron un recurso de habeas corpus para exigir que sea presentado ante tribunales y conocer las razones de su detención.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió medidas cautelares a favor de Evans y pidió al Estado venezolano precisar los hechos y circunstancias de su imputación.

“El Estado debe poner fin a la persecución contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y liberar inmediatamente a quienes están detenidas por motivos políticos”, exigió la CIDH a través de una publicación en X.

Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) exigió el cese de la persecución con fines políticos en Venezuela.

Martha Cambero, esposa del politólogo, exigió respuestas sobre lo que calificó como una “desaparición” y recordó que Evans es un demócrata y defensor de los derechos humanos. “No descansaremos hasta que Nicmer Evans y los más de 900 presos políticos estén en libertad”, señaló la familia en un comunicado.

Evans, crítico del gobierno de Nicolás Maduro y fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI), ya había sido detenido en 2020 por “instigación al odio”, aunque fue liberado tras un indulto presidencial.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

