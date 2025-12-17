La perla de Petro: “Maduro es un dictador, pero no hay evidencia de que sea narco”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro afirmó este martes que Nicolás Maduro es un “dictador”, pero aseguró que “no existe evidencia de que sea un narcotraficante”, como asegura el Gobierno de los Estados Unidos.

“Maduro es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es una narrativa de los EEUU.”, escribió Petro, en su cuenta de X.

El mensaje de Petro fue en respuesta a un post que publicó la periodista Patricia Janiot en X, donde cuestiona que Petro no tiene pudor en llamar “Nazi y fascista” al presidente electo de Chile, pero que permanece “mudo y con miedo” de llamar a Maduro “narcodictador y usurpador del poder”.

Lo que ha dicho Petro sobre tensiones Venezuela-EEUU

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado a Maduro como el líder del Cártel de los Soles -calificado por Washington como un grupo terrorista-, acusación que el Gobierno venezolano niega tajantemente.

Petro, considerado un aliado de Maduro, propuso el mes pasado un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para solucionar la crisis que vive ese país y evitar también una intervención extranjera, como denuncia Caracas tras el despliegue aeronaval de Estados Unidos en aguas del mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Gustavo Petro se ha referido en las últimas semanas a las tensiones de EEUU con Venezuela, las cuales han escalado por la incautación de un buque petrolero por parte del gobierno norteamericano, además de las advertencias que ha realizado Trump a Maduro de “tener los días contados”.

En respuesta, Petro ha alertado sobre los riesgos de seguridad para Colombia si ocurre una actividad violenta o invasión terrestre en el país vecino.

21 – 24 de noviembre de 2025: Petro propuso formalmente un “gobierno de transición compartido” y una amnistía general para Venezuela como vía de salida a la crisis. Afirmó públicamente: “Yo no apoyo a Maduro” , pero subrayó que tampoco respalda una “invasión extranjera”, abogando por una solución política pacífica.

Petro propuso formalmente un y una amnistía general para Venezuela como vía de salida a la crisis. Afirmó públicamente: , pero subrayó que tampoco respalda una “invasión extranjera”, abogando por una solución política pacífica. 26 – 27 de noviembre de 2025: En entrevista con CNN, Petro señaló que el problema central de Maduro es la “falta de democracia y de diálogo” . Sostuvo que Colombia no tiene pruebas que vinculen directamente a Maduro con el narcotráfico, calificando dicha acusación como una “narrativa de EEUU”.

En entrevista con CNN, Petro señaló que el problema central de Maduro es la . Sostuvo que Colombia no tiene pruebas que vinculen directamente a Maduro con el narcotráfico, calificando dicha acusación como una “narrativa de EEUU”. 1 de diciembre de 2025: Cuestionó la autoridad del gobierno de EEUU (bajo la administración Trump) para cerrar el espacio aéreo de otra nación, calificando tales medidas como una violación a la soberanía y al Derecho Internacional.

Cuestionó la autoridad del gobierno de EEUU (bajo la administración Trump) para cerrar el espacio aéreo de otra nación, calificando tales medidas como una violación a la soberanía y al Derecho Internacional. 10 – 11 de diciembre de 2025: Ante la presencia de buques estadounidenses en el Caribe, Petro acusó a Washington de tener intereses energéticos (petróleo) ocultos tras sus incursiones militares. Reiteró su llamado a una “revolución democrática” en Venezuela en lugar de represión interna o agresión externa.

Ante la presencia de buques estadounidenses en el Caribe, Petro acusó a Washington de tener ocultos tras sus incursiones militares. Reiteró su llamado a una “revolución democrática” en Venezuela en lugar de represión interna o agresión externa. 16 – 17 de diciembre de 2025: En sus declaraciones más recientes, Petro reconoció por primera vez que “Maduro es un dictador por concentrar poderes”. No obstante, insistió en rechazar la clasificación del “Cártel de los Soles” como organización terrorista por parte de Estados Unidos, bajo el argumento de que las investigaciones colombianas no muestran nexos directos de Maduro con redes de droga locales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

