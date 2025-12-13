Trump: “No son ataques terrestres contra gente, son contra personas horribles que trafican droga”

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo que desea mantener en secreto sus planes en torno al petróleo venezolano luego que esta semana Washington incautara en el Caribe un buque con crudo.

“No sería muy inteligente de mi parte decírtelo. Se supone que debemos mantener esto un poco en secreto”, dijo Trump a un periodista de una cadena de noticias estadounidense durante un acto en el Despacho Oval.

El miércoles pasado, la Guardia Costera y la Marina estadounidense interceptaron e incautaron un navío con bandera de Guyana que transportaba petróleo venezolano.

La acción supone un peldaño más en la campaña de creciente presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Desde agosto de este año, el Pentágono mantiene un despliegue militar en aguas del Caribe para destruir lanchas que, según el gobierno transportan droga y pertenecen a organizaciones que han sido calificadas como terroristas internacionales por el Departamento de Estado, que dirige el republicano Marco Rubio.

“¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona?”, bromeó Trump al volver a insistir en el éxito y la legitimidad del operativo que supuestamente impide el ingreso de drogas ilegales a territorio estadounidense.

El mandatario insistió que pronto su país comenzará a realizar ataques terrestres.

“No son ataques terrestres sobre Venezuela, son ataques terrestres sobre gente horrible que está trayendo drogas y matando a nuestra gente”.

Volvió a decir que en los últimos tiempos Estados Unidos ha perdido a más de 300 mil personas por culpa de las drogas y que por eso la actual situación “es como una guerra”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.