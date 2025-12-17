TelegramWhatsAppFacebookX
Inicio

Denuncian desaparición forzada del secretario general del sindicato de la Cancillería

Este miércoles 17 de diciembre, el exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, denunció la desaparición forzada del secretario general del Sindicato de la Cancillería, José Patines.

A través de su cuenta en X, Pérez Vivas informó que ayer en horas de la tarde fue secuestrado “por esbrirros del régimen” el líder sindical en la localidad de Guarenas, estado Miranda.

“La escalada represiva no se detiene. Todos son sospechosos por no sumarse a los escudos humanos que montan para protegerse”, dijo el también abogado constitucionalista.

El político Alfredo Ramos también denunció la situación en su cuenta en X y expresó que “Maduro se ha convertido en el enemigo público número uno del sindicalismo y de los trabajadores venezolanos. Su objetivo es desaparecer y liquidar todas las voces de lucha y protesta contra su narcotiranía”.

Ramos exigió la liberación inmediata de José Patine así como la de todos los presos políticos que, según el último balance del Foro Penal Venezolano (FPV), la cifra se ubica en 893 detenidos.

La Intersectorial de Trabajadores de Guayana se unió a la denuncia por la desaparición de Patines y recordó que Maduro “sigue violando derechos humanos, viola la medida cautelar de Patines interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó en un balance sobre presos políticos que de 1.081 detenidos 19 formaban parte de alguna organización sindical.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El político Alfredo Ramos exigió la liberación inmediata de José Patine así como la de todos los presos políticos
José Patines
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

Este miércoles 17 de diciembre, el exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, denunció la desaparición forzada del secretario general del Sindicato de la Cancillería, José Patines.

A través de su cuenta en X, Pérez Vivas informó que ayer en horas de la tarde fue secuestrado “por esbrirros del régimen” el líder sindical en la localidad de Guarenas, estado Miranda.

“La escalada represiva no se detiene. Todos son sospechosos por no sumarse a los escudos humanos que montan para protegerse”, dijo el también abogado constitucionalista.

El político Alfredo Ramos también denunció la situación en su cuenta en X y expresó que “Maduro se ha convertido en el enemigo público número uno del sindicalismo y de los trabajadores venezolanos. Su objetivo es desaparecer y liquidar todas las voces de lucha y protesta contra su narcotiranía”.

Ramos exigió la liberación inmediata de José Patine así como la de todos los presos políticos que, según el último balance del Foro Penal Venezolano (FPV), la cifra se ubica en 893 detenidos.

La Intersectorial de Trabajadores de Guayana se unió a la denuncia por la desaparición de Patines y recordó que Maduro “sigue violando derechos humanos, viola la medida cautelar de Patines interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó en un balance sobre presos políticos que de 1.081 detenidos 19 formaban parte de alguna organización sindical.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter