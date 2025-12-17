Denuncian desaparición forzada del secretario general del sindicato de la Cancillería

Este miércoles 17 de diciembre, el exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, denunció la desaparición forzada del secretario general del Sindicato de la Cancillería, José Patines.

A través de su cuenta en X, Pérez Vivas informó que ayer en horas de la tarde fue secuestrado “por esbrirros del régimen” el líder sindical en la localidad de Guarenas, estado Miranda.

“La escalada represiva no se detiene. Todos son sospechosos por no sumarse a los escudos humanos que montan para protegerse”, dijo el también abogado constitucionalista.

Ayer a las 4 y 30 pm, en la ciudad de Guarenas, fue secuestrado por esbirros de la dictadura el dirigente sindical José Patine, Secretario General de los Trabajadores de la Cancillería. La escalada depresiva no se detiene. Todos son sospechosos por no sumarse a los escudos… — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) December 17, 2025

El político Alfredo Ramos también denunció la situación en su cuenta en X y expresó que “Maduro se ha convertido en el enemigo público número uno del sindicalismo y de los trabajadores venezolanos. Su objetivo es desaparecer y liquidar todas las voces de lucha y protesta contra su narcotiranía”.

Ramos exigió la liberación inmediata de José Patine así como la de todos los presos políticos que, según el último balance del Foro Penal Venezolano (FPV), la cifra se ubica en 893 detenidos.

#DenunciaUrgente. Secuestrado y desaparecido Jose Patines Sec General del Sindicato de la Cancillería. Maduro se ha convertido en el enemigo público número uno del sindicalismo y de los trabajadores venezolanos. Su objetivo es desaparecer y liquidar todas las voces de lucha y… pic.twitter.com/zG4qMjJm8B — Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) December 17, 2025

La Intersectorial de Trabajadores de Guayana se unió a la denuncia por la desaparición de Patines y recordó que Maduro “sigue violando derechos humanos, viola la medida cautelar de Patines interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

#ITGuayana | Continua la persecuciones y desapariciones forzadas por parte del Régimen de #Maduro en contra de la Dirigencia Sindical Venezolana.



Denunciamos la desaparición forzada del compañero José Patines @PatinesJose Secretario General del Sindicato de la Cancillería.



El… pic.twitter.com/1a9l7GGU55 — Intersectorial de Trabajadores de Guayana (@ITGuayana) December 17, 2025

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó en un balance sobre presos políticos que de 1.081 detenidos 19 formaban parte de alguna organización sindical.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

