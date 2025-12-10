Machado no pudo llegar a tiempo para ceremonia del Nobel: “Mucha gente arriesgó sus vidas”

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no pudo llegar a tiempo a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz, en una ceremonia en que la decenas de venezolanos, incluida su madre y sus hijos, esperaban para acompañarla en el histórico momento.

Luego de un comunicado en el que aseguraron que Machado había hecho “todo lo posible para asistir a la ceremonia”, incluido un viaje “en una situación de extremo peligro”, el comité organizador del Nobel publicó en la red social X una llamada con Machado, antes de abordar el vuelo que la trasladaría a Oslo.

“No sabes cuánto nos alegra oír tu voz, María Corina. Estamos felices de saber que estás a salvo”, le dice El presidente del Comité del Nóbel, Jørgen Watne Frydnes, en la conversación, en la que Machado responde que, en persona, le contaría todo lo que había atravesado en estas horas.

“Mucha gente arriesgó sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo. Estoy muy agradecida con ellos y esto es una medida de cuánto significa este reconocimiento para los venezolanos”, expresó la dirigente de Vente Venezuela, que permanecía en clandestinidad.

En la llamada, volvió a agradecer al comité noruego por conceder este premio “a la lucha del pueblo venezolano”, dijo sentirse “conmovida y honrada”, pero también “triste y apenada” por no poder llegar a tiempo para recibir el galardón: “Pero estaré en Oslo, estoy en camino ahora mismo”.

Machado también destacó que decenas de venezolanos, incluidos sus hijos y madre, ya estaban en Oslo y que ellos representaban a todo un país homenajeado con el Nobel de la Paz.

“Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no veo desde hace dos años y a tantos venezolanos-noruegos que conozco que comparten nuestra lucha”, recalcó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.